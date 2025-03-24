Riwayat Pendidikan Hery Gunardi, Kuliah di Amerika yang Kini Jadi Dirut

JAKARTA - Hery Gunardi resmi ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank BRI. Sebelumnya, Hery menjabat sebagai Direktur Utama Bank Syariah Indonesia.

Adapun riwayat pendidikan Hery di antaranya, lulusan Universitas Padjadjaran tahun 2021 sebagai Doktor Manajemen Bisnis.

Kemudian pascasarjana di University of Oregon USA bidang Finance and Accounting tahun 1991. Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga tahun 1987.

Dengan pengalaman panjang di dunia perbankan, dirinya mengaku siap mengemban amanah baru di BRI.

“Saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya di industri perbankan melalui berbagai pengalaman saya selama ini. Amanah ini akan saya emban dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga ke depan BRI terus tumbuh dan memberikan nilai ekonomi maupun sosial yang seimbang sebagai BUMN melalui kebermanfaatan dan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia,” ujar Hery, Senin (24/3/2025).

Pengalaman Hery Gunardi

Menurutnya, memimpin BSI maupun BRI memiliki kesamaan substansi dalam membangun perekonomian bangsa dari segi industri perbankan, meskipun dengan fokus berbeda. BSI bergerak di sektor perbankan syariah, sementara BRI lebih fokus pada segmen UMKM.

Hery Gunardi lahir di Bengkulu pada 26 Juni 1962 dan telah berkarier di industri perbankan selama lebih dari tiga dekade. Ia memulai karir sebagai bankir di Bank Bapindo pada 1991 dan menjadi bagian dari Tim Merger yang membentuk Bank Mandiri saat krisis ekonomi 1998.

Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam pendirian PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Prancis pada 2002-2003. Kariernya terus menanjak hingga menduduki berbagai posisi strategis di Bank Mandiri, termasuk sebagai Direktur Mikro & Retail Banking (2013-2015) dan Direktur Bisnis Kecil & Jaringan (2018-2019).