Donald Trump Bubarkan Departemen Pendidikan AS

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk secara resmi memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS.

Trump mengatakan pemerintahannya mengembalikan pendidikan kepada negara bagian.

"Di luar kebutuhan inti, pemerintahan saya akan mengambil semua langkah yang sah untuk menutup departemen ini," kata Trump dalam pidato di Gedung Putih dikutip Antara, Jumat (21/3/2025).

"Kami akan menutupnya dan menutupnya secepat mungkin," tambah Trump.

1. Tak Berikan Manfaat

Trump mengatakan menyatakan Departemen Pendidikan tidak memberikan manfaat bagi semua pemerintahannya mengembalikan pendidikan kepada negara bagian.

Ia menyebut pula soal rendahnya kemampuan membaca dan matematika di kalangan siswa sekolah dasar, menengah, dan atas di AS.