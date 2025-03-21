Advertisement
HOME EDUKASI

Fakultas AI UPH Menarik Perhatian, Sambut Kunjungan Wapres Gibran

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |17:56 WIB
Fakultas AI UPH Menarik Perhatian, Sambut Kunjungan Wapres Gibran
Wapres Gibran berkunjung ke UPH, dukung Fakultas AI untuk SDM unggul. (Foto: dok UPH)
A
A
A

TANGERANG – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Universitas Pelita Harapan (UPH) sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di bidang kecerdasan buatan (AI).

Kunjungan ini menandai perhatian pemerintah terhadap kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam mencetak talenta digital yang mampu bersaing secara global. 

Dalam kunjungan yang berlangsung pada 20 Maret 2025, di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang ini, Wapres Gibran juga menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan pesan pada acara talkshow bertajuk ‘Artificial Intelligence: Shaping Indonesia's Future’ di Gedung D, Ruang 501, yang diikuti sebanyak 500 mahasiswa. 

Wapres Gibran mengungkapkan apresiasinya kepada UPH yang menjadi universitas pertama di Indonesia yang memiliki Fakultas AI. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, komunitas AI yang ia bina tengah gencar melakukan sosialisasi AI di tingkat SMA.

Harapannya, edukasi AI ini bisa diperluas hingga tingkat SMP, SD, bahkan TK agar generasi muda semakin siap menghadapi era digital.

AI Bukan Ancaman, tapi Penunjang Produktivitas

Dalam kesempatan ini, Wapres juga menegaskan bahwa AI bukanlah ancaman bagi manusia, melainkan alat yang dapat menunjang produktivitas dan efisiensi di berbagai bidang, termasuk pelayanan publik. Menurutnya, AI juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. 

