Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

UPH Jadi Tuan Rumah YMAC 2025, Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |15:42 WIB
UPH Jadi Tuan Rumah YMAC 2025, Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemberian Cinderamata dari President of UPH Dr. Stephanie Riady, B. A., M. Ed. (kanan) kepada Principal dan CEO Singapore Polytechnic Soh Wai Wah. (Foto: dok UPH)
A
A
A

TANGERANG – Universitas Pelita Harapan (UPH) menjadi tuan rumah Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2025 di Jakarta, Indonesia, pada 18-21 Maret 2025. Berkolaborasi dengan Singapore Polytechnic (SP), YMAC 2025 akan menghadirkan 280 pemuda terbaik ASEAN untuk membahas tantangan paling mendesak di kawasan ini.

YMAC didukung oleh Ministry of Culture, Community and Youth Singapura serta National Youth Council Singapore. Tahun ini menjadi tonggak bersejarah bagi YMAC, di mana UPH menjadi institusi pertama di luar Singapura yang menjadi tuan rumah acara ini.

Hal ini menegaskan komitmen SP dan UPH dalam mendorong kolaborasi serta pengembangan kepemimpinan di antara generasi muda ASEAN.

Mengusung tema Environmental Sustainability in ASEAN, YMAC 2025 akan berfokus pada Smart Cities for Sustainable Urban Development. Penyelenggaraan YMAC 2025 di UPH merupakan bagian dari implementasi kerja sama dengan Singapore Polytechnic (SP) yang telah resmi dimulai sejak 26 Juli 2024.

Sejak pertama kali diadakan pada 2012, YMAC selalu berbasis di Singapura. Tahun ini, UPH menjadi institusi pertama di luar Singapura yang dipercaya sebagai tuan rumah, menandai babak baru dalam kolaborasi pendidikan tingkat regional.

Membentuk Pemimpin Masa Depan ASEAN

YMAC 2025
(Kiri - kanan) Institutional Lead YMAC 2025 (SP) Rio Ashley Jeanelle Morada, Principal dan CEO Singapore Polytechnic Soh Wai Wah, President of UPH Dr. Stephanie Riady, B. A., M. Ed., Duta Besar Singapura untuk Indonesia H. E. Kwok Fook Seng, Institutional Lead YMAC 2025 (UPH) Keane Jonathan Chong. (Foto: dok UPH)

YMAC bukan sekadar konferensi, tetapi sebuah pengalaman imersif yang dirancang untuk membekali pemimpin muda dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk memberikan dampak nyata. Para peserta akan:

  • Simulasi sidang ASEAN

Berperan sebagai delegasi ASEAN dan bernegosiasi untuk merumuskan solusi atas tantangan dunia nyata.

  • Kunjungan ke institusi strategis

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191459//pgn_gagas_dan_renikola_teken_kerja_sama_penyediaan_compressed_biomethane_gas-J2jE_large.jpeg
PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191451//menteri_dan_wamen_ekraf-QbED_large.jpg
Sambut 2026, Ini Program Strategis Kemenekraf dalam Perkuat Peran Ekonomi Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191450//menteri_ekraf_teuku_riefky_harsya-gnpe_large.jpg
Jadi Mesin Pertumbuhan, Menteri Ekraf Ungkap Penyerapan 27,4 Juta Pekerja Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191417//flor_by_pt_kitchenette_lestari-BhvH_large.jpg
Pengiriman Lebih Efisien, Flor by PT Kitchenette Lestari Percayakan Layanan Lalamove+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191412//ilustrasi_kendaraan_bermotor-58PX_large.jpg
Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement