UPH Jadi Tuan Rumah YMAC 2025, Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemberian Cinderamata dari President of UPH Dr. Stephanie Riady, B. A., M. Ed. (kanan) kepada Principal dan CEO Singapore Polytechnic Soh Wai Wah. (Foto: dok UPH)

TANGERANG – Universitas Pelita Harapan (UPH) menjadi tuan rumah Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2025 di Jakarta, Indonesia, pada 18-21 Maret 2025. Berkolaborasi dengan Singapore Polytechnic (SP), YMAC 2025 akan menghadirkan 280 pemuda terbaik ASEAN untuk membahas tantangan paling mendesak di kawasan ini.

YMAC didukung oleh Ministry of Culture, Community and Youth Singapura serta National Youth Council Singapore. Tahun ini menjadi tonggak bersejarah bagi YMAC, di mana UPH menjadi institusi pertama di luar Singapura yang menjadi tuan rumah acara ini.

Hal ini menegaskan komitmen SP dan UPH dalam mendorong kolaborasi serta pengembangan kepemimpinan di antara generasi muda ASEAN.

Mengusung tema Environmental Sustainability in ASEAN, YMAC 2025 akan berfokus pada Smart Cities for Sustainable Urban Development. Penyelenggaraan YMAC 2025 di UPH merupakan bagian dari implementasi kerja sama dengan Singapore Polytechnic (SP) yang telah resmi dimulai sejak 26 Juli 2024.

Sejak pertama kali diadakan pada 2012, YMAC selalu berbasis di Singapura. Tahun ini, UPH menjadi institusi pertama di luar Singapura yang dipercaya sebagai tuan rumah, menandai babak baru dalam kolaborasi pendidikan tingkat regional.

Membentuk Pemimpin Masa Depan ASEAN

(Kiri - kanan) Institutional Lead YMAC 2025 (SP) Rio Ashley Jeanelle Morada, Principal dan CEO Singapore Polytechnic Soh Wai Wah, President of UPH Dr. Stephanie Riady, B. A., M. Ed., Duta Besar Singapura untuk Indonesia H. E. Kwok Fook Seng, Institutional Lead YMAC 2025 (UPH) Keane Jonathan Chong. (Foto: dok UPH)

YMAC bukan sekadar konferensi, tetapi sebuah pengalaman imersif yang dirancang untuk membekali pemimpin muda dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk memberikan dampak nyata. Para peserta akan:

Simulasi sidang ASEAN

Berperan sebagai delegasi ASEAN dan bernegosiasi untuk merumuskan solusi atas tantangan dunia nyata.