HOME EDUKASI SEKOLAH

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, MNC Bank Renovasi dan Literasi Keuangan di Sekolah 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |10:21 WIB
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, MNC Bank Renovasi dan Literasi Keuangan di Sekolah 
MNC Bank melangsungkan kegiatan edukasi keuangan yang dihadiri oleh siswa kelas 5 dan 6. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan berupa program renovasi fasilitas sanitasi di SDN Babakan Kencana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bersamaan dengan program tersebut, MNC Bank juga turut melangsungkan kegiatan edukasi keuangan yang dihadiri oleh siswa kelas 5 dan 6.

Bekerjasama dengan Yayasan MNC Peduli, program kegiatan ini turut dihadiri oleh Heru Sulistiadhi selaku Corporate Secretary Group Head MNC Bank bersama dengan Tengku Havid selaku Head of CSR MNC Peduli. Melalui inisiatif program kegiatan tersebut, MNC Bank memiliki misi untuk memastikan aspek keberlanjutan terhadap salah satu pilar 3P, yaitu people, dengan harapan dapat mendukung siswa-siswi SDN Babakan Kencana dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui dukungan fasilitas yang baik di sekolahnya.

Pada kesempatan tersebut, Heru Sulistiadhi menyampaikan dukungannya terhadap proses belajar-mengajar di SDN Babakan Kencana. “Sudah menjadi tanggung jawab kami dalam memastikan meningkatnya kualitas dari aktivitas belajar-mengajar di lingkungan masyarakat. Melalui program renovasi fasilitas sanitasi ini, kami berharap dapat mendukung seluruh lapisan di SDN Babakan Kencana mulai dari siswa, guru, hingga pengurus sekolah dalam beraktivitas sehingga dapat terciptanya prosesi belajar-mengajar yang berkualitas di SDN Babakan Kencana” ungkap Heru.

Di sisi lain, dirinya juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme siswa-siswi SDN Babakan Kencana yang mengikuti kegiatan literasi keuangan MNC Bank. “Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus SDN Babakan Kencana untuk kami dalam menyelenggarakan kegiatan literasi hari ini. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab kami demi memastikan meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelajar. Kami sangat senang melihat antusiasme siswa-siswi yg hadir. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keingintahuan dari peserta didik SDN Babakan Kencana terhadap dunia perbankan dan finansial cukup tinggi” tutup Heru.

 

