Tes KIP Kuliah 2025 Meliputi Apa Saja?

JAKARTA - Tes KIP Kuliah 2025 meliputi apa saja? Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah terus menjadi harapan bagi calon mahasiswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Namun, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati. Mulai dari seleksi akademik hingga tes tambahan dari perguruan tinggi.

Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 telah resmi dibuka sejak 4 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memenuhi syarat. Menurut laman resmi KIP Kuliah, pendaftaran berlangsung hingga 31 Oktober 2025, sementara proses seleksi dan penetapan penerima akan dilaksanakan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025

Mendaftar akun pendaftaran dilakukan melalui laman https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/ dengan memasukkan NISN, NPSN, NIK, dan alamat email valid.

Validasi sistem akan otomatis mengecek data yang diinput dengan Dapodik. Jika tervalidasi, peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Menerima akun jika validasi berhasil, peserta akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses melalui email yang telah didaftarkan.

Finalisasi setelah mendapatkan akun, peserta melengkapi berkas dan memilih jalur seleksi. Pastikan KIP Kuliah sudah terdaftar sebelum seleksi.

Seleksi masuk perguruan tinggi peserta dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri menggunakan satu akun KIP Kuliah.

Verifikasi perguruan tinggi jika lulus seleksi, perguruan tinggi akan mengevaluasi kelayakan peserta, dengan prioritas diberikan kepada yang lulus SNBP dan SNBT.