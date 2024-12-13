Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Wawancara?

JAKARTA - Apakah tes SKB CPNS 2024 ada wawancara? Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 dilaksanakan pada 9 hingga 20 Desember 2024.



Selama proses ini, para pelamar akan menghadapi berbagai tes, termasuk wawancara, yang merupakan bagian penting untuk menilai keterampilan teknis dan pemahaman mereka terhadap jabatan yang akan dilamar.

Wawancara SKB CPNS bertujuan untuk menggali motivasi, keterampilan, serta pengetahuan pelamar mengenai instansi yang dilamar. Pertanyaan dalam wawancara umumnya mencakup latar belakang pribadi, alasan mengikuti seleksi, dan pemahaman tentang visi serta misi instansi tersebut.

Selain tes wawancara, peserta juga akan mengikuti beberapa rangkaian tes lainnya, seperti tes tulis, psikotes, dan tes kesehatan. Masing-masing tes memiliki bobot nilai yang berbeda, dengan SKB berbasis Computer Assisted Test (CAT) memiliki bobot 60% dari total nilai.

Penting bagi peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk berlatih menjawab pertanyaan wawancara yang sering diajukan. Dengan adanya persiapan yang matang, maka akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam seleksi.