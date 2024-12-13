Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Wawancara? 

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:28 WIB
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Wawancara? 
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Wawancara? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apakah tes SKB CPNS 2024 ada wawancara? Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 dilaksanakan pada 9 hingga 20 Desember 2024. 


Selama proses ini, para pelamar akan menghadapi berbagai tes, termasuk wawancara, yang merupakan bagian penting untuk menilai keterampilan teknis dan pemahaman mereka terhadap jabatan yang akan dilamar. 

Wawancara SKB CPNS bertujuan untuk menggali motivasi, keterampilan, serta pengetahuan pelamar mengenai instansi yang dilamar. Pertanyaan dalam wawancara umumnya mencakup latar belakang pribadi, alasan mengikuti seleksi, dan pemahaman tentang visi serta misi instansi tersebut. 

Selain tes wawancara, peserta juga akan mengikuti beberapa rangkaian tes lainnya, seperti tes tulis, psikotes, dan tes kesehatan. Masing-masing tes memiliki bobot nilai yang berbeda, dengan SKB berbasis Computer Assisted Test (CAT) memiliki bobot 60% dari total nilai. 

Penting bagi peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk berlatih menjawab pertanyaan wawancara yang sering diajukan. Dengan adanya persiapan yang matang, maka akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam seleksi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187966//pppk-xeRE_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011//pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450//guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850//pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791//pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921//guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement