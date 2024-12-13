STIEBI Kebayoran Kembangkan Prodi Magister Manajemen

JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (STIEBI Kebayoran) menandatangani kerja sama strategis dengan konsultan manajemen PT Strategy Cita Semesta dalam rangka pengembangan Program Studi Magister Manajemen (MM). Acara penandatanganan kerja sama berlangsung di kampus STIEBI Kebayoran.



Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan branding institusi, strategi penerimaan mahasiswa baru, penguatan soft skill mahasiswa, serta pengembangan lain yang mendukung keunggulan Program Studi Magister Manajemen di STIEBI Kebayoran.



"Kerja sama ini dibangun karena bertemunya kepentingan kedua pihak. Kami membutuhkan mitra untuk mengembangkan Program Studi Magister Manajemen agar semakin kokoh positioning-nya sebagai kampus bisnis. Harapannya, kerja sama ini memberikan kemanfaatan maksimal bagi STIEBI Kebayoran sebagai penyelenggara pendidikan maupun masyarakat luas yang menempuh pendidikan di kampus kami," kata Ketua Pengurus Yayasan Almatama Bawono Loka Badan Penyelenggara STIEBI Kebayoran Indra Herardi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/12/2024).





Direktur Strategy Cita Semesta Ridwan Mahmudi menambahkan, pihaknya menemukan kesesuaian pemikiran untuk membawa pendidikan MM STIEBI lebih maju dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Sebagai konsultan, kami memiliki pengalaman dan track record yang bisa kami kolaborasikan dengan STIEBI Kebayoran. Kami menginginkan membawa STIEBI Kebayoran dikenal di seluruh Indonesia sebagai kampus bisnis yang berkualitas," katanya.



Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat reputasi dan daya saing STIEBI Kebayoran sebagai salah satu institusi pendidikan bisnis terkemuka di Indonesia. Dengan kolaborasi ini, STIEBI Kebayoran berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.





(Dani Jumadil Akhir)