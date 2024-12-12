Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Riwayat Pendidikan Muhammad Ferrari dengan Daffa Fasya, Ternyata Sama-sama Anggota Polri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:05 WIB
Adu Riwayat Pendidikan Muhammad Ferrari dengan Daffa Fasya, Ternyata Sama-sama Anggota Polri
Adu Riwayat Pendidikan Muhammad Ferrari dengan Daffa Fasya, Ternyata Sama-sama Anggota Polri. (Foto: Okezone.com/PSSI)
JAKARTA - Adu riwayat pendidikan Muhammad Ferrari dengan Daffa Fasya yang ternyata sama-sama anggota Polri

Timnas Indonesia terus berusaha terbang tinggi dengan mengikuti semua ajang. Terbaru, skuad garuda tengah mengikuti gelaran Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024.

Menariknya, di ajang ini pelatih Shin Tae-yong tidak menurunkan skuad senior seperti yang seharusnya. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih memainkan pemain-pemain di bawah usia 22 tahun untuk memberikan jam terbang.

Dua nama yang menarik perhatian adalah Muhammad Ferrari dan Daffa Fasya Sumawijaya. Pasalnya, mereka adalah pemain yang juga merupakan anggota kepolisian.

Muhammad Ferrari adalah pemain dari tim Persija Jakarta. Di usianya yang masih 21 tahun, dirinya telah tampil cukup reguler di pos bek tengah macan kemayoran. Bahkan, ia kini juga menjabat sebagai wakil kapten Persija di bawah Rizky Ridho.

Tak kalah dengan Ferrari, Daffa Fasya juga memiliki peran cukup penting di Borneo FC sebagai pelapis Nadeo Argawinata. Dengan usia yang masih 20 tahun performanya terbilang bagus sehingga dirinya rutin dipanggil ke timnas kelompok umur.

Usut punya usut, baik Muhammad Ferrari maupun Daffa Fasya, keduanya memiliki arah pendidikan yang sama. Selain menempuh ilmu sepakbola di SSB dan tim junior klub-klub Liga 1 Indonesia, keduanya juga menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian.

Tepatnya pada 2023 lalu, Muhammad Ferrari dan Daffa Fasya ikut serta mengenyam pendidikan kepolisian selama dua bulan. Tak hanya mereka, beberapa pemain jebolan Timnas Indonesia U20 lainnya juga turut serta bersama mereka.

 

Halaman:
1 2
