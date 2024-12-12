Kastamonu Harika Olimpiyad 2024 Jadi Wadah Silaturahmi Pelajar Indonesia di Turki

JAKARTA – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Kastamonu, Turki menoreh prestasi dengan menggelar olimpiade olahraga tahunan Kastamonu Harika Olimpiyad (KHALID) 2024 pada tanggal 7–8 Desember 2024 di Ay Yildiz Spor Salonu Merkezi, Kastamonu University, Turki.

Mengusung tema “Dare to Dream, Dare to Achieve”, kompetisi ini dihadiri oleh lebih dari 190 Pelajar Indonesia yang juga berdatangan dari kota Bartin, Karabuk, Samsun dan Kastamonu sebagai tuan rumah. Pada tahun ini, selain menambahkan kota Samsun sebagai partisipan, KHALID 2024 juga menambahkan cabang olahraga untuk putri.

Acara ini menggabungkan semangat sportifitas dan jiwa kompetitif pelajar indonesia melalui 4 cabang olahraga yaitu Mini Soccer, Voli, Billiard dan Basket untuk putra dan putri sehingga perempuan juga bisa ikut bertanding di cabang olahraga lainnya.

Tidak hanya itu, KHALID 2024 juga dimeriahkan dengan Bazaar Makanan Indonesia yang menghidangkan beragam kuliner jajanan Khas Indonesia dari UMKM Pelajar Indonesia di Kastamonu. Bazaar Makanan Indonesia ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri di KHALID 2024, karena selain mengasah kemampuan berbisnis dan mendukung perkembangan UMKM di kalangan pelajar Indonesia, Bazaar juga jadi ajang pengenalan kuliner Indonesia.