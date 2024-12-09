Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Indra Sjafri, Pelatih Timnas Indonesia yang Baru Lulus Program Diploma Bergengsi FIFA

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |17:47 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Indra Sjafri, Pelatih Timnas Indonesia yang Baru Lulus Program Diploma Bergengsi FIFA
Ini riwayat pendidikan Indra Sjafri, pelatih Timnas Indonesia yang baru lulus program diploma bergengsi FIFA (Foto: Okezone.com/PSSI)




JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Indra Sjafri, pelatih Timnas Indonesia yang baru lulus program diploma bergengsi FIFA. 

Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, telah terpilih sebagai salah satu dari sekelompok direktur teknik terkemuka yang berhasil menyelesaikan program bergengsi FIFA Technical Leadership Diploma edisi pertama. Indra Sjafri mengikuti blok terakhir dari program ini, yang berlangsung selama 18 bulan. 

Selama periode tersebut, ia menjalani berbagai sesi pelatihan dan kegiatan pembelajaran yang berakhir dengan serangkaian presentasi penilaian serta upacara wisuda yang digelar di museum FIFA, Zurich, Swiss, pada 5-6 Desember 2024. 

"Diploma ini akan semakin menguatkan perkembangan sepak bola Indonesia, dengan para pemimpin di bidang teknis yang memiliki kualifikasi secara global," ujar Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, Minggu (8/12/2024). 

Sebagai bagian dari kurikulum, Indra Sjafri melakukan studi kunjungan ke beberapa negara sepak bola besar, seperti Brasil, Jepang, Belanda, dan Swiss, untuk mempelajari berbagai sistem dan praktik terbaik dalam pengembangan sepak bola. Program studi ini adalah bagian integral dari diploma, yang dirancang untuk memberikan 'kualifikasi yang diakui secara global' bagi para pemimpin teknis yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola di tingkat internasional.

Kepala Technical Leadership FIFA, Jamie Hochen, mengatakan bahwa edisi pertama Diploma Kepemimpinan Teknis FIFA ini merupakan pengalaman transformasional yang sangat berharga dalam upaya penerapan pengembangan di dunia sepak bola.

"FIFA Technical Leadership Diploma adalah kualifikasi pertama dari jenisnya dan kami benar-benar yakin bahwa ini akan memainkan peran besar dalam membentuk kepemimpinan sepak bola di seluruh dunia di masa depan. Kelompok lulusan pertama dari program ini kini dilengkapi dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin di berbagai level sepak bola, dari tingkat lokal hingga global," ujar Kepala Technical Leadership FIFA, Jamie Hochen. 

 

