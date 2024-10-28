ITB Panen Sarjana Cumlaude, Jumlahnya Capai 1.408 Wisudawan

JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) panen sarjana cumlaude. Jumlahnya mencapai 1.408 wisudawan untuk program sarjana. Sementara 587 orang dari program magister, serta 70 orang untuk program doktor.

Hal itu terungkap saat pembacaan Surat Keputusan Rektor ITB yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng, dalam Sidang Terbuka Wisuda Pertama ITB Tahun Akademik (TA) 2024/2025 untuk program sarjana, magister, dan doktor di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Sabtu (26/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, ITB mewisuda total sebanyak 5.053 wisudawan, dengan perincian 3.399 untuk Program Sarjana, 1.526 untuk Program Magister, dan 128 untuk Program Doktor.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITB, Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., memaparkan secara ringkas mengenai langkah transformasi yang telah ditempuh ITB selama kurang lebih lima tahun kepemimpinannya. Dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2020-2025, arah pengembangan ITB adalah menuju "Globally Respected and Locally Relevant University".

Program-program transformasi tersebut antara lain, penataan struktur organisasi ITB agar mampu bergerak dengan lebih gesit, adaptif dan efisien, upaya peningkatan nilai tambah pelayanan, melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif, adopsi paradigma pendidikan 4.0 dan digitalisasi sistem pelayanan; penguatan ekosistem inovasi dengan fondasi budaya ilmiah unggul, termasuk pengembangan program penelitian/pendidikan lintas disiplin, dan manajemen perubahan.

"Dengan menyandang gelar baru diharapkan saudara memiliki perilaku yang baru, yang semakin dipandu dan dibentuk oleh pengetahuan yakni perilaku kesarjanaan," ujarnya, seperti dikutip dari laman ITB, Senin (28/10/2024).