Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

ITB Panen Sarjana Cumlaude, Jumlahnya Capai 1.408 Wisudawan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |10:36 WIB
ITB Panen Sarjana <i>Cumlaude</i>, Jumlahnya Capai 1.408 Wisudawan
ITB Panen Sarjana dengan Status Cumlaude. (Foto: Dok ITB)
A
A
A

JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) panen sarjana cumlaude. Jumlahnya mencapai 1.408 wisudawan untuk program sarjana. Sementara 587 orang dari program magister, serta 70 orang untuk program doktor.

Hal itu terungkap saat pembacaan Surat Keputusan Rektor ITB yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng, dalam Sidang Terbuka Wisuda Pertama ITB Tahun Akademik (TA) 2024/2025 untuk program sarjana, magister, dan doktor di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Sabtu (26/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, ITB mewisuda total sebanyak 5.053 wisudawan, dengan perincian 3.399 untuk Program Sarjana, 1.526 untuk Program Magister, dan 128 untuk Program Doktor.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITB, Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., memaparkan secara ringkas mengenai langkah transformasi yang telah ditempuh ITB selama kurang lebih lima tahun kepemimpinannya. Dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2020-2025, arah pengembangan ITB adalah menuju "Globally Respected and Locally Relevant University".

Program-program transformasi tersebut antara lain, penataan struktur organisasi ITB agar mampu bergerak dengan lebih gesit, adaptif dan efisien, upaya peningkatan nilai tambah pelayanan, melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif, adopsi paradigma pendidikan 4.0 dan digitalisasi sistem pelayanan; penguatan ekosistem inovasi dengan fondasi budaya ilmiah unggul, termasuk pengembangan program penelitian/pendidikan lintas disiplin, dan manajemen perubahan.

"Dengan menyandang gelar baru diharapkan saudara memiliki perilaku yang baru, yang semakin dipandu dan dibentuk oleh pengetahuan yakni perilaku kesarjanaan," ujarnya, seperti dikutip dari laman ITB, Senin (28/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/525/3145244//mahasiswi_itb_tewas_terlindas_truk-47KN_large.jpg
Tragis! Mahasiswi ITB Tewas Terlindas Truk Tronton 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138987//mantan_presiden_joko_widodo-fOQm_large.jpg
Respons Keras Jokowi Kasus Mahasiswi ITB Unggah Meme 'Ciuman' dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138807//presiden_prabowo_subianto-9zI8_large.jpg
ITB Apresiasi Prabowo hingga Kapolri Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138319//viral-ZSAX_large.jpg
Kondisi Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi ‘Ciuman’ Usai Ditangguhkan Penahanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138306//viral-SyMx_large.jpg
Penahanan Mahasiswinya Ditangguhkan, ITB: Kebebasan Berekspresi Hak Setiap Warga Namun Ada Etika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138290//viral-05ME_large.jpg
Terima Kasih ke Prabowo-Jokowi, Orangtua Mahasiswi ITB Bina Anaknya Secara Ketat
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement