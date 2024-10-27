Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Wisata Gratis untuk Siswa Penerima KJP, Pramono: Mereka Belum Pernah ke Monas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:24 WIB
Wisata Gratis untuk Siswa Penerima KJP, Pramono: Mereka Belum Pernah ke Monas
Debat Calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. (Foto: Aldy Candra/Okezone)
JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno ‘Si Doel’ berjanji akan menggratiskan wisata di Jakarta bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024).

“Bagi penerima KJP mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, Museum, dan juga Ragunan untuk itu penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut,” kata Pramono Anung.

Pramono juga berjanji akan melanjutkan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Secara khusus untuk KJMU kartu Jakarta mahasiswa unggul tidak dievaluasi setiap tahun mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya ditanggung oleh pemerintah,” ujar dia.

