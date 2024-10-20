BREAKING NEWS: Prabowo Tetapkan 3 Nama Menteri Bidang Pendidikan Pengganti Nadiem Makarim

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 3 nama menteri bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketiga nama tersebut menggantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Ketiga nama tersebut adalah

1. Abdul Mu'ti sebagai Menteri dasar dan menengah

2. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan

3. Satryo Brojonegoro Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

(Rani Hardjanti)