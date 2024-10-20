JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 3 nama menteri bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketiga nama tersebut menggantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
Ketiga nama tersebut adalah
1. Abdul Mu'ti sebagai Menteri dasar dan menengah
2. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
3. Satryo Brojonegoro Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi
(Rani Hardjanti)