Riwayat Pendidikan Ikang Fawzi, Raih Gelar MBA dalam 1,5 Tahun

JAKARTA - Ikang Fawzi dan keluarga tengah berduka setelah istri tercintanya, Marissa Haque meninggal pada Rabu 2 Oktober 2024. Ikang pun sempat tidak sadarkan diri dengan kondisi tersebut.

Ahmad Zulfikar Fawzi atau yang lebih dikenal dengan nama Ikang Fawzi merupakan seorang aktor dan musisi yang terkenal lewat film Pengantin Remaja 2. Lelaki kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1959 ini adalah anak dari Fawzi Abdulrani dan Setia Nurul Muliawati.

Sebelum akhirnya menetap di Indonesia, di masa kecilnya Ikang kerap berpindah-pindah tempat tinggal lantaran pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat.

Ikang menjalani masa kecilnya di Jepang tepatnya di SRIT atau Sekolah Republik Indonesia Tokyo.

Dia pun merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Serta di Universitas Gadjah Mada untuk menjadi S2.

Dia mendapatkan gelar M.B.A., yaitu Magister Administrasi Bisnis. Gelar ini didapatkan saat pascasarjana yang memperluas dan membangun pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam program sarjana BBA.

"Alhamdulillah kuliah saya selama 1,5 tahun sudah selesai, bisa cepet karena saya serius sekali," ujarnya dihubungi lewat telepon dalam arsip pemberitaan.

