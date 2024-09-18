Fenomena Supermoon di September 2024, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

JAKARTA – Pada bulan September akan ada fenomena langit menakjubkan yang bernama Supermoon. Pada fenomena Supermoon, bulan tampak terlihat lebih besar dan terang dari biasanya serta berada tepat pada jarak terdekat dari bumi.

Hal ini menarik para astronot, dan masyarakat karena Supermoon sangat langka dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahunnya. Fenomena menakjubkan supermoon terjadi pada bulan September 2024 dan mencapai pada puncaknya yaitu pada tanggal 21 September.

BACA JUGA: Ancaman Bencana di Balik Keindahan Supermoon 18 September 2024

Pada saat mencapai puncaknya, bulan purnama akan menawarkan pemandangan spektakuler asalkan cuaca yang mendukung serta langit bersih.

"Fenomena ini tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kehidupan di Bumi, tetapi lebih pada keindahan visual dan potensi untuk mempelajari hubungan antara orbit bulan dan dinamika pasang surut laut," kata Periset Pusat Riset Antariksa BRIN Farahhati Mumtahana dilansir dari akun Instagram BRIN, Rabu (18/9/2024).

Berikut alasan fenomena Supermoon menarik:

1. Visual yang memukau : Supermoon memberikan kesan visual yang dramatis pada saat bulan terbit ataupun saat sedang terbenam.

2. Kesempatan foto menarik : Adanya perubahan cahaya yang dapat memberikan efek visual yang sangat menakjubkan sehingga membuat para fotografer ingin mengambil foto lebih detail dan jelas.