Tim Chem-E-Car UNS Rancang Mobil Bahan Bakar Alternatif Berbasis Reaksi Kimia

JAKARTA – Tim Chem-E-Car Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta merancang mobil bahan bakar alternatif berbasis reaksi kimia. Dengan rancangan tersebut UNS meraih juara dalam ajang AIChE Chem-E-Car Competition 2024 Regional Indonesia.

Dalam kompetisi tersebut Balapan Team Chem-E-Car UNS mengutus Ihsan Hafidz Salim, Evelyne Patricia Ngandiri, Septiana Nina Wulandari, Pramudya Paksidewangga dan Naufal Agdiffa Sulistyawan yang merupakan mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Teknik Kimia dan Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT) UNS di bawah bimbingan Sunu Herwi Pranolo.

“Inovasi yang kami kembangkan adalah mobil yang memanfaatkan gas bertekanan dari hasil reaksi dekomposisi hydrogen peroksida dibantu oleh katalis kalium iodida yang akan menghasilkan gas oksigen bertekanan dan air sebagai residunya. Gas oksigen tadi akan dimanfaatkan untuk mendorong piston pneumatik yang menghasilkan energi mekanik untuk memutar roda. Dalam kompetisi tersebut, jarak tempuh yang ditentukan adalah 21 meter dan Alhamdulillahnya mobil kami hanya memiliki error 14 centimeter yang membawa kami menjadi Juara 2,” terang Salim, Rabu (11/9/2024).

AIChE Chem-E-Car Competition 2024 Regional Indonesia sendiri merupakan sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Indonesia. Kompetisi ini merupakan salah satu bagian dari AIChE Indonesia Student Conference (AISC) 2024 yang tahun ini Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu ditunjuk menjadi tuan rumah.