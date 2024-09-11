Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Chem-E-Car UNS Rancang Mobil Bahan Bakar Alternatif Berbasis Reaksi Kimia

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:06 WIB
Tim Chem-E-Car UNS Rancang Mobil Bahan Bakar Alternatif Berbasis Reaksi Kimia
Mahasiswa UNS raih juara di ajang Chem-E-Car (Foto: UNS)
A
A
A

JAKARTA – Tim Chem-E-Car Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta merancang mobil bahan bakar alternatif berbasis reaksi kimia. Dengan rancangan tersebut UNS meraih juara dalam ajang AIChE Chem-E-Car Competition 2024 Regional Indonesia.

Dalam kompetisi tersebut Balapan Team Chem-E-Car UNS mengutus Ihsan Hafidz Salim, Evelyne Patricia Ngandiri, Septiana Nina Wulandari, Pramudya Paksidewangga dan Naufal Agdiffa Sulistyawan yang merupakan mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Teknik Kimia dan Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT) UNS di bawah bimbingan Sunu Herwi Pranolo.

“Inovasi yang kami kembangkan adalah mobil yang memanfaatkan gas bertekanan dari hasil reaksi dekomposisi hydrogen peroksida dibantu oleh katalis kalium iodida yang akan menghasilkan gas oksigen bertekanan dan air sebagai residunya. Gas oksigen tadi akan dimanfaatkan untuk mendorong piston pneumatik yang menghasilkan energi mekanik untuk memutar roda. Dalam kompetisi tersebut, jarak tempuh yang ditentukan adalah 21 meter dan Alhamdulillahnya mobil kami hanya memiliki error 14 centimeter yang membawa kami menjadi Juara 2,” terang Salim, Rabu (11/9/2024).

AIChE Chem-E-Car Competition 2024 Regional Indonesia sendiri merupakan sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Indonesia. Kompetisi ini merupakan salah satu bagian dari AIChE Indonesia Student Conference (AISC) 2024 yang tahun ini Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu ditunjuk menjadi tuan rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129/uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement