Ketua Himpunan Alumni IPB Resmi Lantik Pengurus Cabang Internasional Australia

JAKARTA - Himpunan Alumni IPB (HA-IPB) Cabang Internasional Australia telah dideklarasikan pada tanggal 25 Agustus 2024 di Canberra. Dr. Walneg S Jas, melantik sejumlah pengurus HA-IPB Cabang Internasional Australia di ruang pertemuan Balai Kartini KBRI Canberra, Ketua Umum HA-IPB,pada hari Minggu (25/8/2024).

Adapun Ketua HA IPB Cabang Australia yang dilantik adalah Hafzil Karmi, sementara terpilih sebagai sekretaris adalah Saraswati yang merupakan mahasiswa pada program doktoral di Australian National University.

BACA JUGA: Dubes RI untuk Australia Ajak Griffith University Buka Kampus di Indonesia

Selain itu, turut pula dilantik perwakilan alumni IPB di setiap negara bagian, seperti Queensland, Victoria, New South Wales, Northern Territory dan Australian Capital Territory. Surat Keputusan dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal HA-IPB, Sukma Kamajaya.

Menurut Walneg, HA-IPB Australia merupakan cabang internasional ke delapan yang telah dilantik. Sebelumnya HA-IPB telah melantik pengurus Cabang Internasional antara lain di Inggris, Korea dan Amerika Serikat.

BACA JUGA: UI Greenmetric Cetak Rekor Muri soal Penuangan Cairan Eco Enzyme oleh Kampus Terbanyak di Indonesia

Menurut Walneg, tujuan pembukaan cabang internasional ini adalah sebagai wadah pemersatu para alumni di Australia dan membuka kesempatan-kesempatan kerjasama yang luas bagi IPB University dengan universitas maupun lembaga penelitian di Australia melalui alumni IPB di Australia sebagai pihak yang menjembatani.