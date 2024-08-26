Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ketua Himpunan Alumni IPB Resmi Lantik Pengurus Cabang Internasional Australia

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:20 WIB
Ketua Himpunan Alumni IPB Resmi Lantik Pengurus Cabang Internasional Australia
Himpunan Alumni IPB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Alumni IPB (HA-IPB) Cabang Internasional Australia telah dideklarasikan pada tanggal 25 Agustus 2024 di Canberra. Dr. Walneg S Jas, melantik sejumlah pengurus HA-IPB Cabang Internasional Australia di ruang pertemuan Balai Kartini KBRI Canberra, Ketua Umum HA-IPB,pada hari Minggu (25/8/2024).

Adapun Ketua HA IPB Cabang Australia yang dilantik adalah Hafzil Karmi, sementara terpilih sebagai sekretaris adalah Saraswati yang merupakan mahasiswa pada program doktoral di Australian National University.

Selain itu, turut pula dilantik perwakilan alumni IPB di setiap negara bagian, seperti Queensland, Victoria, New South Wales, Northern Territory dan Australian Capital Territory. Surat Keputusan dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal HA-IPB, Sukma Kamajaya.

Menurut Walneg, HA-IPB Australia merupakan cabang internasional ke delapan yang telah dilantik. Sebelumnya HA-IPB telah melantik pengurus Cabang Internasional antara lain di Inggris, Korea dan Amerika Serikat.

Menurut Walneg, tujuan pembukaan cabang internasional ini adalah sebagai wadah pemersatu para alumni di Australia dan membuka kesempatan-kesempatan kerjasama yang luas bagi IPB University dengan universitas maupun lembaga penelitian di Australia melalui alumni IPB di Australia sebagai pihak yang menjembatani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement