Apakah Pendaftaran CPNS 2024 Wajib Sertakan TOEFL? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah pendaftaran CPNS 2024 wajib sertakan TOEFL? Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan pembukaan lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024.

Masyarakat yang tertarik dapat segera mendaftar untuk posisi yang tersedia di lingkungan BKN. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai kewajiban menyertakan sertifikat TOEFL (Test of English as a Foreign Language)dalam berkas pendaftaran.

Jumlah alokasi kebutuhan Calon PNS untuk BKN pada tahun 2024, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024, adalah sebanyak 529 pegawai.

“Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK,” bunyi surat yang diterbitkan hari ini.

Terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan para pelamar CPNS 2024. Beberapa di antaranya adalah Sertifikat TOEFL/IELTS.