HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kominfo

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |12:30 WIB
Latar Belakang Pendidikan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kominfo
Latar Belakang Pendidikan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kominfo. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kominfo yang resmi dilantik 19 Agustus 2024. Presiden Jokowi resmi menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Budi Arie mengatakan, Kementerian Kominfo saat ini memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan penunjukan Angga Raka sebagai Wamenkominfo diharapkan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Beberapa hal yang wajib dituntaskan menurut Budi seperti, peraturan institusional dan turunan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

Selain itu, ini juga terkait dengan percepatan pemberantasan perjudian online dan daring, perbaikan tata kelola data dan arsitektur nasional, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk layanan publik. Dengan ditunjuknya Angga Raka Prabowo sebagai Kemenkominfo, dengan kini maka ada dua wakil menteri yang mengisi posisi tersebut yakni Angga Raka dan Nezar Patria.

Profil

Angga Raka Prabowo lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Angga sendiri dikenal sebagai salah satu pendukung setia Prabowo yang pernah bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran selama pemilihan presiden 2024.

Angga Raka merupakan anak dari mending Oky Rengga yang diduga berasal dari keturunan bangsawan. Sebagai referensi ke salah satu unggahan yang diposting di akun Instagramnya @Anggarakaprabowo, di nisan ibunya tertulis gelar "RR" di depan namanya. RR sendiri merupakan gelar kebangsawanan keraton, atau singkatan dari Raden Rara, atau Raden Roro.

Selain itu sang ibu, kakek Angga, Harto Yuwono, memiliki gelar kebangsawanan RM atau Raden Mas. Namanya pun juga tercantum di makam sang ibu.

Latar Belakang Pendidikan dan Rekam jejaknya

Pada tahun 2008, Angga Raka bergabung dengan Partai Gerindra. Saat itu, ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, orang yang sangat dihargai. Ibunya seorang pendukung setia Prabowo, nama lengkapnya bahkan mengandung nama Prabowo.

Halaman:
1 2
