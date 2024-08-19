Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor Untar Tekankan Semangat Bela Negara di Era Digital

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:08 WIB
Rektor Untar Tekankan Semangat Bela Negara di Era Digital
Mahasiswa Untar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Semangat bela negara dan cinta tanah air di era digital menjadi sorotan Rektor Untar Agustinus Purna Irawan dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), di Kampus II Untar pada Sabtu (17/8/2024).

Upacara Peringatan HUT ke-79 RI ini menjadi puncak rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2024 yang telah berlangsung sejak Rabu (14/8/2024).

Kegiatan yang bertujuan menanamkan jiwa nasionalisme serta semangat bela negara ini bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) serta pemerintahan setempat.

Tak hanya diikuti 3.000 mahasiswa baru dan sivitas akademika, personel Kodim 0503 Jakarta Barat, Polsek Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, serta Kelurahan Tomang dan Tanjung Duren juga terlibat dalam upacara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Rektor Untar menyampaikan amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim yang menyoroti pentingnya semangat gotong royong dalam meraih kemerdekaan dan memajukan pendidikan serta kebudayaan.

Dalam amanatnya, Mendikbudristek mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus berjuang dalam gerakan Merdeka Belajar yang telah berhasil menciptakan banyak perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia.

Halaman:
1 2
