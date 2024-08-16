Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Australia Gelar Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 2024

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |21:01 WIB
PPI Australia Gelar Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 2024
PPI Australia gelar konferensi Internasional (Foto: PPIA)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) menggelar Konferensi Internasional Pelajar Indonesia ke-9 tahun 2024 (KIPI 2024). Direktur Hubungan Pasifik dan Oceania, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Adi Dzulfuat mengatakan, mahasiswa Indonesia di Australia memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara kedua negara.

“Seiring dengan perjalanan studi mereka, berinteraksi dengan rekan-rekan Australia, dan mewakili warisan budaya dan nilai-nilai Indonesia,” kata dia, Jumat (16/8/2024).

Dengan tema “Commemorating 75 years of Australia-Indonesia Diplomatic Relations towards Indonesia Golden Generation in 2045”, konferensi ini diselenggarakan selama dua hari secara hibrid melalui Zoom dan diselenggarakan secara langsung di Patricia O’Shane Building, Kensington campus, University of New South Wales (UNSW) Sydney.

KIPI ke-9 telah mengundang pembicara dari tiga dimensi profesional. Pejabat pemerintah diundang untuk membawa keahlian mereka dalam pembuatan kebijakan dan pemikiran berbasis regulasi. Akademisi dan peneliti menyumbangkan pemikiran berbasis penelitian dan beasiswa sebagai bahan diskusi. Sementara, petinggi industri berbagi pengalaman dunia nyata dalam mengembangkan industri berdasarkan tekad mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
