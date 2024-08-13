Setengah Juta Anak Putus Sekolah, Ini Cara Atasi Masalah Pendidikan di RI

JAKARTA - Hampir setengah juta atau tepatnya sebanyak 491.311 anak Indonesia terpaksa putus sekolah pada awal tahun ajaran baru. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sosial anak Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal akses pendidikan.

Country Manager and President Director Indonesia Mastercard Aileen Goh mengatakan bahwa fenomena tersebut cukup memprihatinkan mengingat anak-anak merupakan fondasi masa depan. Menurutnya perlu upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (13/8/2024), Goh mengungkap bahwa pihaknya bersama Central Department Store dan BenihBaik.com menggagas Program Sekolah Kesetaraan Gratis. Inisiatif ini mendukung akses pendidikan yang setara bagi setiap anak.

"Pendidikan adalah fondasi ekonomi yang inklusif. Inisiatif ini tidak hanya memberi kesempatan kepada pemegang kartu Mastercard untuk memberikan dampak yang berarti, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak kurang beruntung untuk belajar dan berkembang secara menyeluruh, membekali mereka dengan keterampilan hidup dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi mereka," katanya.

BACA JUGA: 6 Artis Sukses Indonesia Pernah Putus Sekolah

Dijelaskan Goh, sebagai bagian dari inisiatif ini, Mastercard mendonasikan Rp25.000 untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit atau debit Mastercard pada periode 25 September hingga 31 Desember 2023. Selain itu, Mastercard juga mencocokkan setiap donasi yang dilakukan oleh pemegang kartu Mastercard di situs BenihBaik.com, hingga Rp250.000 per donasi.

Sekolah Kesetaraan Gratis menyediakan akses dan sarana pendidikan gratis bagi anak-anak tunawisma dan mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Program ini juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan sesuai jenjang, dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti aula atau ruangan milik desa.