10 Jurusan Kuliah Konglomerat Terkaya Indonesia 2024

JAKARTA - Daftar 10 jurusan kuliah konglomerat terkaya Indonesia 2024. Hal ini menjadi perbincangan yang menarik sebab banyak yang ingin mengetahui latar belakang pendidikan para konglomerat sukses di Indonesia.

Forbes telah merilis data orang terkaya di dunia versi 2024. Ada 10 orang terkaya di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran tersebut.

Dengan harta kekayaan yang mencapai ribuan triliun rupiah, 10 orang terkaya di Indonesia ini berhasil masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia versi Forbes 2024. Bisnis yang mereka geluti pun bermacam-macam mulai dari rokok, petrokimia hingga pertambangan.

Kehidupan para konglomerat ini menjadi hal yang menarik bagi warganet sebab gaya hidup mereka sering kali mencerminkan kesuksesan serta kemewahan yang diimpikan banyak orang. Mereka memiliki cerita inspiratif tentang perjuangan awal hingga akhirnya meraih kesuksesan besar.

Berbagai hal dalam aspek kehidupan para konglomerat ini menjadi sorotan masyarakat terutama dari segi pendidikan.

Masyarakat ingin memahami bagaimana pendidikan membentuk keterampilan dan wawasan para konglomerat dalam menjalankan bisnis dan mencapai kesuksesan.

Berikut 10 jurusan kuliah konglomerat terkaya Indonesia 2024 seperti dirangkum Okezone, Kamis (11/7/2024):

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu merupakan pengusaha asal Indonesia yang memiliki harta kekayaan USD67,6 miliar atau setara Rp1.101,8 triliun. Dia merupakan pendiri dari Barito Pacific, perusahaan yang bergerak di bidang energi dan industri. Dirinya diketahui mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Singkawang.

2. Low Tuck Kwong

Pendiri dari Bayan Resources ini diketahui memiliki harta sebesar USD25,2 miliar atau setara Rp410,7 triliun. Perusahaan yang dipimpin oleh Low Tuck Kwong ini bergerak di bidang batu bara. Dirinya diketahui mendapatkan gelar sarjananya di jurusan teknik sipil dari Japan Institute

3. Robert Budi Hartono

Nama Robert Budi Hartono sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Pemilik rokok Djarum Group tersebut memiliki harta sebesar USD24,6 miliar atau setara Rp400,9 triliun. Dirinya diketahui pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

4. Michael Budi Hartono

Saudara kandung dari Robert Hartono ini dikabarkan memiliki harta kekayaan USD23,7 miliar atau setara Rp386,3 triliun. Seluruh hartanya bersumber dari bisnisnya yang bergerak di bidang perbankan serta tembakau. Sama dengan Robert, Michael juga mendapatkan gelar sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Sri Prakash Lohia

Pengusaha keturunan India ini merupakan pendiri sekaligus ketua dari Indorama Corporation. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia dan tekstil. Sri Prakash diketahui memiliki harta kekayaan senilai USD8 miliar atau setara Rp130,4 triliun. Sri Prakash mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Delhi.