HOME EDUKASI KAMPUS

Ada Warisan Arkeologi, Daerah Ini Terkenal Lukisan Gua Tertua di Dunia

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:18 WIB
Ada Warisan Arkeologi, Daerah Ini Terkenal Lukisan Gua Tertua di Dunia
Lukisan di Goa (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Yadi Mulyadi menyampaikan, Karst Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan kaya akan situs seni cadas yang terkenal sebagai lukisan gua tertua di dunia.

Pada menara karst terdapat banyak tempat tinggal atau perlindungan alami yang dibuat dari bebatuan dengan gambar binatang dan manusia berusia lebih dari 40.000 tahun.

"Daerah sekitarnya juga memiliki situs-situs yang menyimpan peralatan kuno terbuat dari batu," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis SIG, Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Berdasarkan hasil penelitian Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan (kini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX) dan Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep pada 2018, didapati bahwa beberapa situs prasejarah tersebut di antaranya berada dalam konsesi tambang tanah liat yang dikelola oleh anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SIG, Semen Tonasa.

Semen Tonasa atas rekomendasi dari SIG, telah menetapkan kawasan Bulu Sipong seluas 31,64 hektare atau 11,3% dari total lahan tambang seluas 280 hektare sebagai kawasan konservasi. Dalam pengelolaan Bulu Sipong, Semen Tonasa secara aktif menjalin kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
