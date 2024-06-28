Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Fenomena Coral Bleaching, Waspada Naiknya Suhu Air Laut!

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |18:18 WIB
Fenomena Coral Bleaching, Waspada Naiknya Suhu Air Laut
Fenomena Coral Bleaching, Waspada Naiknya Suhu Air Laut (Foto: Instagram KKP)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mengatakan bahwa fenomena coral bleaching atau pemutihan karang merupakan fenomena yang perlu diwaspadai.

Coral bleaching atau pemutihan karang merupakan suatu kondisi dimana karang kehilangan warna alaminya dan berubah warna menjadi putih akibat stres, penyakit, hingga dampak dari meningkatnya suhu air laut. Demikian dilansir dari Instagram resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (28/6/2024),

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch memprediksi kenaikan suhu air laut di awal tahun 2024 memicu peningkatan coral bleaching.

Coral bleaching atau pemutihan karang sendiri memiliki dampak ekologis dan dampak sosial ekonomi.

Berikut dampak ekologi dari coral bleaching atau pemutihan karang, di antaranya :

1. Mengurangi tingkat pertumbuhan, kapasitas reproduksi, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit hingga kematian

2. Mempengaruhi spesies yang bergantung padanya, seperti ikan dan invertebrata

3. Memicu penurunan keragaman genetik dan spesies biota laut

