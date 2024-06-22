Mahasiswa Teknik Sipil UNS Juara di Kompetisi International Stable and Sustain Structure

JAKARTA - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendapat juara 3 di kompetisi International Stable and Sustain Structure i3SC Competition 2024 yang diadakan Universitas Malaysia Perlis, Malaysia.

Prestasi tersebut diraih pada saat malam final yang dilaksanakan di Department of Irrigation and Drainage Perlis, JPS Complex, Perlis, Malaysia.

BACA JUGA: UNS Buka 4 Prodi Baru Sarjana Terapan

Tim UNS dalam kompetisi ini adalah Baron Pranoto, Farid Nur Affandy, Farrel Titan Pramita, Kevin Liu, dan M Hafiya Fawaidilhaq, yang kelimanya adalah mahasiswa Prodi Teknik Sipil angkatan 2021. Dalam mempersiapkan kompetisi tersebut, tim dibimbing langsung oleh Achmad Basuki selaku Kaprodi dari Program Studi Teknik Sipil FT UNS.

International Stable and Sustain Structure i3SC Competition ini merupakan kompetisi untuk menguji kemampuan mahasiswa Teknik Sipil dari berbagai negara dalam pembuatan struktur. Khusus edisi tahun ini, jenis struktur yang dilombakan adalah struktur jembatan berbahan kayu.

“Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu kami diharuskan untuk menggambar sketsa struktur terlebih dahulu selama 30 menit lengkap dengan keterangan dimensi dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan perakitan prototipe jembatan yang memiliki panjang 1,4 meter selama 180 menit atau 3 jam,” terang Kevin, Sabtu (22/6/2024).

Kevin menjelaskan, setelah 3 jam berlalu, jembatan yang mereka rakit dengan tim-tim dari negara lain melalui tahap pengujian. Hasilnya cukup memuaskan karena jembatan Tim UNS mampu menahan beban maksimal yang diwajibkan dari perlombaan tersebut yaitu seberat 100 kg.