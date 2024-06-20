UNS Buka 4 Prodi Baru Sarjana Terapan

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuka empat Program Studi (Prodi) baru jenjang sarjana terapan (Diploma 4), yaitu Teknolologi Rekayasa Manufaktur, Perbankan dan Keuangan Digital, Pemasaran Digital, dan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.

Keempat Prodi ini dikelola di bawah Sekolah Vokasi (SV) yang memang selama ini mengelola pendidikan vokasional di UNS.

“Kami sudah lama melakukan observasi dan diskusi intensif dengan kalangan industri. Mereka membutuhkan tenaga-tenaga profesional dengan kualifikasi sarjana terapan,” ujar Dekan SV UNS, Drs. Santoso Tri Hananto di sela-sela Open House yang diselenggarakannya di kampus setempat, Kamis (20/6/2024).

Selain itu, tambah Santoso, minat masyarakat menempuh pendidikan tinggi vokasi juga semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan data yang disampaikan Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa 20 Prodi yang paling banyak diminati adalah Prodi vokasi yang meliputi Diploma 3 dan Diploma 4 atau sarjana terapan.

Ditanya tentang kekhasan Prodi yang baru dibuka, Santoso menjelaskan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur fokus pada rekayasa proses dan produk manufaktur berbahan material maju.