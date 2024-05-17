Ternyata Ini Perbedaan Biaya UKT dan BKT Lengkap dengan Cara Menghitungnya

JAKARTA - Ternyata ini perbedaan biaya UKT dan BKT lengkap dengan cara menghitungnya. Hal ini dilakukan agar para orangtua bisa menabung serta mempersiapkan biaya kuliah anak.

Adapun UKT adalah Uang Kuliah Tunggal, sedangkan BKT yakni Biaya Kuliah Tunggal. Dari kepanjangannya sudah berbeda, sehingga pembayaran biayaanya juga tidak sama. Lantas apa perbedannya?

Ternyata ini perbedaan biaya UKT dan BKT lengkap dengan cara menghitungnya ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.55 Tahun 2013 tertanggal 23 Mei 2012.

Salah satunya UKT merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa pada setiap semester dengan tanpa biaya tambahan apapun selain yang telah ditentukan.

KT adalah keseluruhan biaya operasional setiap masiswa per semester pada program studi. Perhitungan BKT didasarkan Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL) setelah dikurangi Biaya Non Operasional (inverstasi) dan Biaya Rutin.