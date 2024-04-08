Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Baru Lulus Kuliah, Sarjana Cantik Ini Mudik ke Cirebon Ingin Bertemu Nenek

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:43 WIB
Baru Lulus Kuliah, Sarjana Cantik Ini Mudik ke Cirebon Ingin Bertemu Nenek
Baru Lulus Kuliah, Sarjana Cantik Ini Mudik ke Cirebon (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Serba-serbi mudik Lebaran 2024 memiliki cerita menarik dari para penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api. Seperti kisah Sella, pemudik yang pulang kampung ke Cirebon.

Sella mengaku tidak sabar bertemu sang nenek yang telah renta.

"Iya, mau ketemu nenek. Memang rutin mudiknya," kata Sella saat ditemui MNC Portal Indonesia di Stasiun Pasar Senen, Minggu (7/4/2024).

Sella menerangkan dirinya baru saja lulus dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Lebaran menjadi momen untuk melepas rindu, saat terpaut jarak dan waktu.

Berakhirnya masa kuliah, kata Sella memberi kesempatan bagi perempuan lajang ini untuk menyapa sekaligus meminta doa restu keluarga, termasuk kepada nenek.

Telusuri berita edukasi lainnya
