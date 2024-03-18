Perkuat Literasi Membaca dan Numerasi, Bintang Pelajar Gelar Kompetisi Nasional ke-4

JAKARTA - Sejak 2021, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan pada 2020 untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan menggulirkan Asesmen Nasional yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter, dan Survey Lingkungan sekolah.

Setiap tahunnya, pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dilaksanakan pada rentang September - November.

Bintang Pelajar (BP) merupakan lembaga bimbingan belajar Islami dan profesional yang berdiri sejak 1995 telah memiliki 22 Cabang Offline dan Cabang Online (BION) serta telah berkontribusi dalam membimbing peningkatan kompetensi dan prestasi siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia.

Bintang Pelajar memiliki visi “Menjadi Bimbingan Belajar Islami terkemuka dan utama di Indonesia dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional”.

Alhamdulillah, setelah sukses tiga tahun sebelumnya melaksanakan kompetisi serupa yang telah diikuti oleh 31.526 siswa dari 885 sekolah yang berasal dari seluruh Indonesia.

Tahun ini BP kembali menyelenggarakan Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi 2024 Edisi ke-4. Tahun ini diharapkan dapat diikuti oleh 35.000 siswa dari 520 sekolah di Seluruh Indonesia.

