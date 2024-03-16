Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sederet Tantangan Teknologi Terbaru AI di Bidang Kedokteran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:53 WIB
Sederet Tantangan Teknologi Terbaru AI di Bidang Kedokteran
Sederet tantangan teknologi AI di bidang kedokteran (Foto: UI)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip teknologi terbaru dari AI yang dimanfaatkan di dunia kedokteran. Ketua Klaster Medical Technology sekaligus Ketua Big Data Center IMERI Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) Prasandhya Astagiri Yusuf, S.Si., M.T., Ph.D., menjabarkan beberapa teknologi terbaru di dunia kedokteran.

Teknologi tersebut di antaranya adalah automated machine learning, federated learning, dan Generative AI. Prasandhya mengatakan bahwa automated machine learning dapat melakukan pemodelan prediksi atau kategorisasi secara otomatis dari big data kesehatan tanpa perlu coding pemrograman (AI to build AI).

Federated learning memfasilitasi kolaborasi pembuatan model prediksi multicenter tanpa memerlukan pertukaran data medis. Sementara itu, Generative AI mampu menghasilkan data sintetis dari data latih, baik berbasis teks, gambar, maupun video.

Kendati begitu, katanya, pemanfaatan AI di bidang kedokteran harus tetap memperhatikan prinsip etika. Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penerapan AI memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak menimbulkan konsekuensi kerugian.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi AI wajib diimbangi dengan penguatan akuntabilitas moral demi menghindari bias. Pasalnya, AI dimanfaatkan sebagai alat bantu atau tools untuk melengkapi, bukan menggantikan keputusan klinis. Artinya, AI tidak akan menggantikan profesi tenaga kesehatan, tetapi tenaga kesehatan yang andal memanfaatkan AI akan menggantikan praktisi yang tidak menggunakannya.

Halaman:
1 2
