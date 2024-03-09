Mogok Kerja, Gaji Dokter Muda di Korsel Akhirnya Naik

JAKARTA - Korea Selatan akan menaikkan gaji bagi para dokter muda. Hal ini disampaikan oleh PM Han Duck-soo.

Dia mengatakan jam kerja yang panjang turut menjadi penyebab aksi mogok besar-besaran para dokter, dan itu harus diubah, demikian dilansir dari VOA, Sabtu (9/3/2024).

Pihak berwenang mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi tuntutan utama para dokter magang yang mogok dan meninggalkan tugas mereka, tetapi membantah bahwa ada krisis layanan kesehatan skala besar di Korea Selatan, salah satu negara yang populasinya paling cepat menua di dunia.

Lebih dari 10 ribu dokter magang telah melancarkan protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan kuota mahasiswa baru sekolah kedokteran.

Mereka mengatakan pemerintah harus lebih dulu mengatasi masalah gaji dan kondisi kerja mereka sebelum berupaya meningkatkan jumlah dokter baru.

Protes selama berpekan-pekan telah menyebabkan pembatalan sejumlah operasi dan membebani unit-unit darurat.

Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya mengambil sikap keras terhadap peserta aksi mogok, dengan mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis mereka.