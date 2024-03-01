Kemendikbudristek Gandeng Untar Jadi World Class University

JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi satu-satunya universitas swasta di Indonesia yang ditunjuk oleh Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek untuk berpartisipasi dalam Eurasia Higher Education Summit (EURIE) 2024 di Istanbul, Turki, pada 26-29 Februari.

EURIE 2024 merupakan kegiatan eksibisi dan konvensi pendidikan tinggi internasional besar tahunan di kawasan Asia-Eropa yang dihadiri oleh kalangan pendidik, akademisi, pemegangkebijakan, dan pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan tinggi dari seluruh penjuru dunia.

Ketua Tim Kerja Sama dan Humas Ditjen Diktiristek Yayat Hendayana mengatakan pihaknya mengoordinasi dan menggandeng sembilan perguruan tinggi terkemuka Indonesia untuk berpartisipasi dalam rangka transformasi pendidikan menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan memperluas dan memperkuat jejaring mitra internasional untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Dia berharap kegiatan ini dapat memberi kesempatan lebih besar bagi perguruan tinggi Indonesia untuk memasuki pasar pendidikan tinggi dunia.

“Ditjen Diktiristek memberi apresiasi kepada Untar sebagai satu-satunya universitas swasta di Indonesia yang mampu membuka booth sendiri, sehingga lebih fokus memperkenalkan keunggulan dan keunikan program pendidikan tinggi yang dimilikinya,” ucap Yayat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. memberikan dukungannya bagi kegiatan internasionalisasi Untar. Ia mengatakan Yayasan Tarumanagara akan selalu memberi perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang membawa nama Untar di kancah internasional.

“Sebagai satu-satunya universitas swasta yang ditunjuk dan dipercaya oleh Ditjen Diktiristek, ini membuktikan peran nyata dan sumbangsih Untar untuk dunia dalam bersaing di kancah global bersama dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia,” ucap Ariawan.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng mengungkapkan kegiatan ini merupakan kali pertama Untar mengikuti kegiatan EURIE ini. Partisipasi Untar menjadi salah satu upaya dalam mengimplementasikan tagline Untar untuk Dunia.

“Untar ingin berperan lebih luas dalam pendidikan tinggi tingkat global dengan terus meningkatkan kualitas. Untar telah diproyeksikan Ditjen Diktiristek sebagai salah satu universitas swasta kelas dunia atau World Class University,” ungkap Rektor.

Lebih lanjut, Rektor berharap dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di dunia, untuk mendukung tercapainya SDM Unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Untar memiliki berbagai program unggulan yang dapat ditawarkan.

“Untar menawarkan berbagai program lintas negara yang meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian kolaborasi internasional, pengabdian masyarakat internasional, dosen tamu, dan magang serta berbagai kegiatan lain yang sesuai dengan keunggulan Untar, khususnya di bidang Entrepreneurship,” jelas Rektor.