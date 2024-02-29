Advertisement
HOME EDUKASI

Mahasiswi Farmasi UPH Sabet Tiga Kali Juara di Ajang Patient Counseling Competition

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:57 WIB
Mahasiswi Farmasi UPH Sabet Tiga Kali Juara di Ajang Patient Counseling Competition
Advelina Hubertha Fanggidae, mahasiswi Farmasi UPH yang meraih tiga kali juara di ajang PCC. (Foto: dok UPH)
JAKARTA - Patient Counseling Competition (PCC) adalah ajang unjuk keterampilan mahasiswa farmasi dalam memberikan konseling atau penyuluhan kepada pasien terkait penggunaan obat dan manajemen kondisi kesehatan sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

Advelina Hubertha Fanggidae, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Pelita Harapan (UPH), berhasil memboyong tiga gelar juara, yaitu Juara 1 PCC Pharmanova Institut Teknologi Bandung tingkat Nasional pada 17 Februari 2023, Juara 1 PCC Kofein Universitas Airlangga tingkat Internasional 24 Januari 2024, dan Juara 1 PCC Pharmacopeia Universitas Padjajaran tingkat Nasional 11 November 2023.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah-Nya sehingga semua ini dapat tercapai,” ucapnya.

Kompetisi yang terdiri dari tes soal dan konseling secara tatap muka ini dilakukan dalam Bahasa Inggris. Beberapa universitas ternama turut mengikuti perlombaan tersebut seperti Universitas Indonesia, Universitas Atma Jaya, Universitas Padjajaran, dan masih banyak lagi.

Selain menguji pengetahuan ilmiah tentang obat-obatan, para peserta juga dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi yang baik dan empati saat berinteraksi dengan pasien. Adapun beberapa poin penting yang menjadi evaluasi dalam penilaian, yaitu:

● Peserta PCC mampu menjelaskan informasi obat dengan jelas dan mudah dipahami.

