Ilmuwan Temukan Lubang Hitam Bersinar Lebih Terang Dibanding Matahari

JAKARTA - Para ilmuwan menemukan lubang hitam yang bersinar 500 triliun kali lebih terang dibanding Matahari. Temuan ini menjadikannya sebagai objek paling terang yang ditemukan di alam semesta sejauh ini.

Ini adalah quasar–inti terang dari sebuah galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam raksasa yang berukuran sekitar 17 miliar kali massa Matahari yang kita miliki di galaksi Bima Sakti.

Melansir BBC, Minggu (25/2/2024), Dikenal sebagai J0529-4351, keberadaan objek itu dikonfirmasi dalam pengamatan Very Large Telescope (VLT) di Cile.

Sejumlah ilmuwan, yang menulis dalam jurnal Nature Astronomy mengatakan lubang hitam tersebut memiliki nafsu sangat besar dan mengonsumsi massa yang setara satu Matahari setiap hari.

J0529-4351 telah terdata bertahun-tahun lalu, namun kekuatan dari lubang hitam ini baru diketahui baru-baru ini.

“Objek tersebut telah terlihat di mata kita selama bertahun-tahun karena bersinar terang, mungkin bahkan sejak sebelum manusia ada," kata Christian Wolf dari Australian National University (ANU).