20 PTS Top Terbaik Versi Webometrics 2024

JAKARTA - Inilah 20 PTS top terbaik versi Webometrics 2024. Pada pemeringkatan Webometrics telah merilis daftar kampus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) edisi tahun 2024.

Pada pemeringkatan di tahun sebelumnya di tahun 2024 lebih dari 32.000 institusi perguruan tinggiberada di dunia.

Dilansir dari laman resmi Webometrics pada Kamis, (8/2/2024), berikut daftar 20 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia tahun 2024.

1. Telkom University

Peringkat dunia: 1225

Peringkat Indonesia: 11

2. Universitas Bina Nusantara

Peringkat dunia: 1528

Peringkat Indonesia: 13

3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peringkat dunia: 1873

Peringkat Indonesia: 18

4. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat dunia: 2266

Peringkat Indonesia: 22

5. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peringkat dunia: 2669

Peringkat Indonesia: 28

6. Universitas Gunadarma

Peringkat dunia: 3061

Peringkat Indonesia: 34

7. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Peringkat dunia: 3068

Peringkat Indonesia: 35