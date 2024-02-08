JAKARTA - Inilah 20 PTS top terbaik versi Webometrics 2024. Pada pemeringkatan Webometrics telah merilis daftar kampus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) edisi tahun 2024.
Pada pemeringkatan di tahun sebelumnya di tahun 2024 lebih dari 32.000 institusi perguruan tinggiberada di dunia.
Dilansir dari laman resmi Webometrics pada Kamis, (8/2/2024), berikut daftar 20 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia tahun 2024.
1. Telkom University
Peringkat dunia: 1225
Peringkat Indonesia: 11
2. Universitas Bina Nusantara
Peringkat dunia: 1528
Peringkat Indonesia: 13
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Peringkat dunia: 1873
Peringkat Indonesia: 18
4. Universitas Muhammadiyah Malang
Peringkat dunia: 2266
Peringkat Indonesia: 22
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta
Peringkat dunia: 2669
Peringkat Indonesia: 28
6. Universitas Gunadarma
Peringkat dunia: 3061
Peringkat Indonesia: 34
7. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Peringkat dunia: 3068
Peringkat Indonesia: 35