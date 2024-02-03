Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Manado

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |11:28 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Manado (Foto: Okezone)
JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Manado. Pendaftaran SNBP dibuka 14-28 Februari 2024, maka menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos di Universitas Negeri Manado (Unima) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Banyak calon mahasiswa tertarik untuk mendaftar di Universitas Negeri Manado. SNBP merupakan salah satu jalur yang dapat mereka tempuh untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut.

Unima sendiri hadir sebagai salah satu PTN terbaik yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Maka, tak heran jika Unima menjadi PTN yang diincar oleh banyak calon mahasiswa.

Sekilas Tentang Unima

Unima merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang berlokasi di Tonsaru, Kec. Tondano Sel, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Mengutip dari laman resminya, Sabtu (3/2/2024), perguruan tinggi negeri ini sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado (IKIP Manado) sebelum akhirnya mengalami perubahan menjadi Universitas Negeri Manado (Unima) pada tanggal 13 September2000.

Pada tanggal 14 Oktober 2000, Unima secara resmi diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Yahya Muhaimin dengan 6 fakultas dan mendapatkan perluasan mandat (wider mandate) untuk melaksanakan dua fungsi utama, yaitu menyelenggarakan program kependidikan dan program non kependidikan.

Halaman:
1 2
