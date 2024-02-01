Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Bisa Pinjol Bayar UKT, Berikut 2 Presiden Indonesia yang Kuliah di ITB

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:26 WIB
Viral Bisa Pinjol Bayar UKT, Berikut 2 Presiden Indonesia yang Kuliah di ITB
BJ Habibie Alumni ITB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut 2 Presiden Indonesia yang kuliah di ITB. Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah ramai terkait skema pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan ke mahasiswa untuk membayar biaya kuliah.

ITB menyatakan bahwa pembiayaan non-bank Danacita adalah salah satu opsi alternatif yang disediakan pihak kampus bagi mahasiswa dalam skema pembayaran.

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh unggahan akun ITBfess di media sosial X mengenai tawaran kampus ITB yang memungkinkan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan pinjaman online (pinjol) yang dilengkapi dengan bunga. Postingan ini pun kemudian mendapat tanggapan negatif dari sebagian warganet.

Terlihat pada postingan tersebut, terdapat foto selembaran yang berisikan informasi tentang program cicilan kuliah bulanan di ITB. Program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan mitra resmi ITB.

Program yang ditawarkan mencakup cicilan selama enam hingga dua belas bulan, dengan proses pengajuan yang tidak memerlukan pembayaran uang muka (down payment/DP) dan jaminan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement