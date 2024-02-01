Viral Bisa Pinjol Bayar UKT, Berikut 2 Presiden Indonesia yang Kuliah di ITB

JAKARTA - Berikut 2 Presiden Indonesia yang kuliah di ITB. Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah ramai terkait skema pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan ke mahasiswa untuk membayar biaya kuliah.

ITB menyatakan bahwa pembiayaan non-bank Danacita adalah salah satu opsi alternatif yang disediakan pihak kampus bagi mahasiswa dalam skema pembayaran.

BACA JUGA: ITB Dorong Pemerintah Produksi Bahan Bakar Sawit

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh unggahan akun ITBfess di media sosial X mengenai tawaran kampus ITB yang memungkinkan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan pinjaman online (pinjol) yang dilengkapi dengan bunga. Postingan ini pun kemudian mendapat tanggapan negatif dari sebagian warganet.

Terlihat pada postingan tersebut, terdapat foto selembaran yang berisikan informasi tentang program cicilan kuliah bulanan di ITB. Program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan mitra resmi ITB.

Program yang ditawarkan mencakup cicilan selama enam hingga dua belas bulan, dengan proses pengajuan yang tidak memerlukan pembayaran uang muka (down payment/DP) dan jaminan.