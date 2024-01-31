Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di UIN Walisongo

JAKARTA - Menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 di UIN Walisongo.

Hal ini menjadi penting untuk diketahui para calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya masuk ke UIN Walisongo pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 lewat jalur SNBP.

Tidak sedikit calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya masuk ke dalam UIN Walisongo. SNBP adalah salah satu jalur yang dapat ditempuh oleh para calon mahasiswa guna mendaftar di perguruan tinggi negeri pilihannya.

Seperti yang diketahui, bahwa pendaftaran SNBP dimulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2024, sehingga informasi mengenai prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP menjadi salah satu informasi penting bagi para calon mahasiswa.

Ada 12 prodi yang bisa dipilih melalui jalur SNBP. Program studi yang bisa dipilih di UIN Walisongo meliputi Ilmu Hukum S1 (Akreditasi B), Manajemen S1 (Akreditasi Baik), Sosiologi S1 (Akreditasi B), Ilmu Politik S1 (Akreditasi B), Gizi S1 (Akreditasi B), Psikologi S1 (Akreditasi B), Matematika S1 (Akreditasi B), Fisika S1 (Akreditasi B), Kimia S1 (Akreditasi B), Biologi S1 (Akreditasi B), Teknologi Informasi S1 (Akreditasi Baik) dan Teknik Lingkungan S1 (Proses Akreditasi).

Sekilas Tentang UIN Walisongo

Pada tanggal 19 Desember 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo secara resmi berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, bersamaan dengan dua UIN lainnya, yakni UIN Raden Fatah Palembang dan UIN Sumatera Utara.

Peristiwa peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, yang menandai perubahan status lembaga tersebut.

Keberadaan UIN Walisongo diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat santri di Jawa Tengah akan lembaga pendidikan tinggi sebagai kelanjutan setelah pesantren. Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah pesantren yang sangat besar, memandang UIN Walisongo sebagai lembaga pendidikan pasca pesantren yang penting.

Oleh karena itu, keberadaan UIN Walisongo dianggap sebagai wadah yang sangat dibutuhkan bagi pendidikan masyarakat santri setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren.

Mengutip dari laman resmi UIN Walisongo, Rabu (31/1/2024), UIN Walisongo sudah terakreditasi A. Dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berjumlah 58 se-Indonesia, baru lima yang sudah terakreditasi A, dan UIN Walisongo menjadi salah satunya. Oleh karena itu, tidak heran jika UIN Walisongo berhasil menarik banyak minat dari para pelajar di Indonesia.