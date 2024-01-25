Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Andalas

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:14 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Andalas
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Andalas (Foto: Unand)
A
A
A

JAKARTA – Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Andalas.

Universitas Andalas (Unand) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menarik minat banyak calon mahasiswa.

Bagi kamu yang tertarik untuk masuk ke PTN yang berada di Padang, Sumatera Barat ini, menarik untuk mengetahui prediksi berapa rata-rata nilai rapor yang diperlukan agar lolos lewat jalur SNBP 2024.

Unand termasuk dalam universitas yang menyediakan jalur penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP 2024 dengan mempertimbangkan rata-rata nilai rapor sebagai salah satu kriteria penilaian.

Sedikit membahas mengenai universitas yang berada di kota Padang, Sumatera Barat ini. Melansir dari laman resmi Unand, Rabu (24/1/2024), universitas ini merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Unand juga sudah terakreditasi Unggul oleh lembaga akreditasi BAN-PT. Selain itu, menurut Webometrics per Juli 2023, Unand berada di peringkat ke-16 PTN terbaik di Indonesia dan berada di urutan ke-2 universitas terbaik di Sumatera.

Mengacu pada data tersebut, tidak heran jika Unand menjadi salah satu PTN yang menjadi incaran para calon mahasiswa.

