JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Unila. Para calon mahasiswa harus mengetahui rata-rata rapor sebelum mendaftar Universitas Lampung (Unila) agar bisa lolos dalam pendaftaran SNPMB 2024 melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Calon mahasiswa baru wajib mengetahui hal tersebut, penilaian SNBP 2024 mencakup nilai rata-rata rapor dari semua mata pelajaran serta penilaian dari dua mata pelajaran pendukung program studi.
Universitas Lampung salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di wilayah Sumatera yang sudah terakreditasi Unggul oleh BAN-PT.
Unila juga berhasil masuk tiga besar universitas terbaik di Sumatera versi Quacquarelli Symonds atau QS World University Rankings (QS WUR) edisi ke-20 tahun 2024. Pengumuman hasil pemeringkatan ini dilakukan pada Selasa, 27 Juni 2023.
QS merupakan salah satu sistem pemeringkatan yang diakui Dikti selain THE (Times Higher Education). QS World University Rankings merupakan pemeringkatan satu-satunya yang menekankan terhadap kelayakan kerja dan keberlanjutan pada 1.500 institusi di 104 lokasi di dunia.
Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Unila
Rumpun Saintek
Pendidikan Kedokteran 89
Farmasi 87
Ilmu Komputer 87
Teknik Informatika 87
Agribisnis 87
Pendidikan Biologi 85
Teknik Sipil 85
Pendidikan Matematika 85
Biologi 83
Matematika 83
Teknik Elektro 82
Teknik Mesin 82
Teknologi Hasil Pertanian 82
Pendidikan Kimia 82
Agroteknologi 82
Kehutanan 82
Pendidikan Teknologi Informasi 82
Teknik Pertanian 81
Arsitektur 81
Penyuluhan Pertanian 81
Teknik Kimia 81
Peternakan 81
Kimia 81
Pendidikan Fisika 81
Agronomi 81
Budidaya Perairan 80
Teknik Geofisika 80
Fisika 80
Teknik Geodesi 80
Ilmu Tanah 79
Teknologi Industri Pertanian 79
Biologi Terapan 79
Ilmu Kelautan 78
Proteksi Tanaman 78
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak 78
Sumberdaya Akuatik 76