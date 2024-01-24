Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Unila

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Unila. Para calon mahasiswa harus mengetahui rata-rata rapor sebelum mendaftar Universitas Lampung (Unila) agar bisa lolos dalam pendaftaran SNPMB 2024 melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Calon mahasiswa baru wajib mengetahui hal tersebut, penilaian SNBP 2024 mencakup nilai rata-rata rapor dari semua mata pelajaran serta penilaian dari dua mata pelajaran pendukung program studi.

Universitas Lampung salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di wilayah Sumatera yang sudah terakreditasi Unggul oleh BAN-PT.

Unila juga berhasil masuk tiga besar universitas terbaik di Sumatera versi Quacquarelli Symonds atau QS World University Rankings (QS WUR) edisi ke-20 tahun 2024. Pengumuman hasil pemeringkatan ini dilakukan pada Selasa, 27 Juni 2023.

QS merupakan salah satu sistem pemeringkatan yang diakui Dikti selain THE (Times Higher Education). QS World University Rankings merupakan pemeringkatan satu-satunya yang menekankan terhadap kelayakan kerja dan keberlanjutan pada 1.500 institusi di 104 lokasi di dunia.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Unila

Rumpun Saintek

Pendidikan Kedokteran 89

Farmasi 87

Ilmu Komputer 87

Teknik Informatika 87

Agribisnis 87

Pendidikan Biologi 85

Teknik Sipil 85

Pendidikan Matematika 85

Biologi 83

Matematika 83

Teknik Elektro 82

Teknik Mesin 82

Teknologi Hasil Pertanian 82

Pendidikan Kimia 82

Agroteknologi 82

Kehutanan 82

Pendidikan Teknologi Informasi 82

Teknik Pertanian 81

Arsitektur 81

Penyuluhan Pertanian 81

Teknik Kimia 81

Peternakan 81

Kimia 81

Pendidikan Fisika 81

Agronomi 81

Budidaya Perairan 80

Teknik Geofisika 80

Fisika 80

Teknik Geodesi 80

Ilmu Tanah 79

Teknologi Industri Pertanian 79

Biologi Terapan 79

Ilmu Kelautan 78

Proteksi Tanaman 78

Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak 78

Sumberdaya Akuatik 76