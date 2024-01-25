Daftar Lengkap 49 Taksa Baru yang Ditemukan Selama 2023

JAKARTA - Daftar lengkap 49 taksa baru yang ditemukan BRIN selama 2023. Penemuan 49 taksa baru oleh para peneliti BRIN semakin menambah data keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia.

Dari keseluruhan penemuan tersebut, 28% spesies baru yang ditemukan merupakan endemik fauna dan flora Indonesia dari masing-masing lokasi penemuannya.

Sekitar 96% spesies baru merupakan spesimen yang berasal dari Indonesia. Sedangkan dua spesies baru, yaitu bakteri Spirosoma foliorum berasal dari Korea Selatan dan lalat Colocasiomyia luciphila dari Malaysia.

Sementara itu, spesimen lainnya berasal dari Indonesia yang dikoleksi dari Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Natuna.

Dari 41 taksa fauna baru yang berhasil ditemukan, teridentifikasi satu marga dan enam spesies kepiting, satu spesies udang, dua spesies cacing, sembilan spesies herpetofauna, dua spesies ikan, enam spesies keong, tiga spesies ngengat, lima spesies lalat, empat spesies hewan pengerat, serta satu subspesies kupu-kupu, dan satu subspesies herpetofauna.

Berikut rincian daftar taksa baru:

Marga/Genus Baru

1. Natunamon Ng, Wowor, Yeo 2023