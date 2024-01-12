Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi di Indonesia

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:13 WIB
10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi di Indonesia
10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kemendikbudristek menyampaikan 10 kampus dengan skor SINTA tertinggi. SINTA merupakan akronim dari Science and Technology Index, yang juga sebagai salah satu indikator kinerja publikasi ilmiah di Indonesia.

Mengutip dari laman Kemendikbud, Jumat (12/1/2023) berikut 10 Universitas di Indonesia dengan Skor SINTA tertinggi:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

SINTA SCORE 3 Yr: 1.361.247

SINTA Score Overall: 3.691.390

2. Universitas Airlangga (Unair)

SINTA SCORE 3 Yr: 1.282.823

SINTA Score Overall: 2.235.215

3. Institut Pertanian Bogor (IPB)

SINTA SCORE 3 Yr: 991.863

SINTA Score Overall: 2.515.888

4. Universitas Indonesia (UI)

SINTA SCORE 3 Yr: 840.394

SINTA Score Overall: 2.426.586

5. Universitas Brawijaya (Unbraw)

SINTA SCORE 3 Yr: 625.279

SINTA Score Overall: 1.436.789

6. Universitas Andalas

SINTA SCORE 3 Yr: 616.048

SINTA Score Overall: 1.242.746

Halaman:
1 2
