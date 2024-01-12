JAKARTA - Kemendikbudristek menyampaikan 10 kampus dengan skor SINTA tertinggi. SINTA merupakan akronim dari Science and Technology Index, yang juga sebagai salah satu indikator kinerja publikasi ilmiah di Indonesia.
Mengutip dari laman Kemendikbud, Jumat (12/1/2023) berikut 10 Universitas di Indonesia dengan Skor SINTA tertinggi:
1. Universitas Gadjah Mada (UGM)
SINTA SCORE 3 Yr: 1.361.247
SINTA Score Overall: 3.691.390
2. Universitas Airlangga (Unair)
SINTA SCORE 3 Yr: 1.282.823
SINTA Score Overall: 2.235.215
3. Institut Pertanian Bogor (IPB)
SINTA SCORE 3 Yr: 991.863
SINTA Score Overall: 2.515.888
4. Universitas Indonesia (UI)
SINTA SCORE 3 Yr: 840.394
SINTA Score Overall: 2.426.586
5. Universitas Brawijaya (Unbraw)
SINTA SCORE 3 Yr: 625.279
SINTA Score Overall: 1.436.789
6. Universitas Andalas
SINTA SCORE 3 Yr: 616.048
SINTA Score Overall: 1.242.746