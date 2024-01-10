Northern Illinois University Tertarik Bangun Kampus Pascasarjana di IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat tertarik untuk membangun kampus pascasarjana di IKN.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan Nusantara merupakan bagian dari Indonesia Experiment.

"Pembangunan Nusantara sebagai sustainable forest city yang berkesesuaian dengan kampanye global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), perubahan iklim, dan biodiversitas merupakan living lab bagi dunia," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berdiskusi bersama Presiden Northern Illinois University (NIU) Lisa C. Freeman membahas ketertarikan NIU dalam berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan bertaraf internasional di Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Prof Mohammed Ali Berawi menjelaskan peran Nusantara Institute sebagai peluang kolaborasi dalam bentuk riset dan pendidikan.

"Pembangunan Pusat Riset dari klasterisasi sektor energi, sosial, konservasi lingkungan, hingga teknologi informasi akan memfasilitasi berbagai inisiatif dan ketertarikan institusi riset global dalam pembangunan di IKN," kata Ali.

Presiden NIU Amerika Serikat atau AS Lisa C Freeman menyatakan keinginan NIU dalam menjadi bagian pembangunan Nusantara.

"Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang public administration, political science, computer science dan sustainability memberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara," kata Lisa.

NIU tertarik untuk membangun fasilitas pendidikan dengan mendirikan program pascasarjana di Nusantara.