5 Hewan yang Ternyata Bisa Ngorok saat Tidur

JAKARTA - 5 hewan yang ternyata bisa ngorok saat tidur menarik untuk diketahui. Tidur adalah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan hewan. Selama tidur, tubuh dan otak memiliki kesempatan untuk pulih dan mempersiapkan diri untuk aktivitas sehari-hari. Namun, seperti manusia, hewan juga dapat mengalami berbagai fenomena selama tidur, termasuk mendengkur atau ngorok.

Mendengkur pada manusia seringkali dianggap sebagai sesuatu yang umum, tetapi tahukah Anda bahwa beberapa hewan juga bisa mendengkur saat tidur? Berikut lima hewan yang ternyata bisa mendengkur saat tidur.

1. Gajah

Gajah, sang mamalia raksasa dengan ukuran tubuh yang luar biasa, ternyata juga bisa ngorok saat mereka beristirahat. Meskipun suaranya tidak sekuat manusia, tetapi dengkurannya tetap cukup terdengar.

Para ilmuwan meyakini bahwa hal ini terkait dengan pola pernapasan yang dalam dan detak jantung yang lambat ketika mereka tertidur. Selain itu, fenomena ini mungkin juga berhubungan dengan saluran napas yang besar pada tubuh gajah.

2. Anjing

Anjing adalah hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia, dan ternyata, banyak dari mereka juga mengalami ngorok saat tidur. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah struktural pada hidung atau tenggorokan, obesitas, atau variasi dalam struktur wajah mereka.

Ras anjing seperti pug atau bulldog, lebih sering mendengkur, karena ciri khas wajah mereka. Beberapa anjing juga mendengkur karena memiliki palatal yang lebih panjang, dan menyebabkan penyumbatan sebagian saluran napas saat mereka sedang tidur.

3. Kucing

Kucing, juga kerap kali mengalami ngorok ketika tidur. Mirip dengan anjing, struktur tenggorokan dan pernapasan kucing memainkan peran penting dalam apakah mereka akan ngorok saat beristirahat.

Beberapa kucing memiliki tonsil yang lebih besar atau tenggorokan yang lebih sempit, yang dapat menyebabkan ngorok ketika mereka sedang tidur. Selain itu, faktor-faktor seperti usia dan berat badan juga dapat mempengaruhi kecenderungan ngorok pada kucing.

Ngorok kucing cenderung lebih tenang daripada manusia, dan bisa menjadi hal yang menggemaskan.