10 Jurusan Sepi Peminat di UGM sebagai Acuan SNBP 2024

JAKARTA – 10 jurusan sepi peminat di UGM sebagai acuan SNBP 2024 akan diulas dalam artikel ini.

Dalam memilih jurusan saat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) diperlukan strategi yang tepat agar lolos seleksi.

Salah satu strateginya adalah memilih jurusan dengan sepi peminat, sehingga peluang masuknya lebih tinggi. Terutama bagi calon mahasiswa yang lebih mengedepankan almamater universitas dibandingkan jurusan, cara ini dianggap efektif.

Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu universitas favorit yang banyak diminati. Calon mahasiswa yang tertarik mendaftar di kampus ini, harus pandai melihat peluang dan menyusun strategi karena persaingannya yang cukup ketat. Namun, UGM memiliki sejumlah jurusan yang sepi peminat.

Melansir dari laman resmi UGM, Selasa (2/1/2024), Okezone merangkum 10 jurusan sepi peminat di UGM sebagai acuan SNBP 2024.

10 Jurusan Sepi Peminat di UGM

1. S1 Teknik Fisika

Peminat 2022: 82

Daya Tampung 2023: 42

2. S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumberdaya Perikanan)

Peminat 2022: 65

Daya Tampung 2023: 23

3. D4 Teknologi Survei dan Pemetaan

Peminat 2022: 61

Daya Tampung 2023: 20

4. D4 Bahasa Inggris

Peminat 2022: 87

Daya Tampung 2023: 29

5. S1 Akuakultur (Budidaya Perikanan)

Peminat 2022: 83

Daya Tampung 2023: 23