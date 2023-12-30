IQ Tinggi Merapat! Ayo Pecahkan 20 Teka-Teki Tersulit Ini

JAKARTA – Siapa yang tidak suka dengan teka-teki? Kamu pasti tertarik dengan permainan mengasah otak dan akan mencoba untuk menyelesaikannya. Jika kamu merasa sudah ahli dalam memecahkan teka-teki rumit, ujilah dirimu dengan menjawab teka-teki ini apalagi bagi pemilik IQ tinggi.

Teka-teki merupakan suatu bentuk permainan pikiran yang menggunakan cara berpikir lateral untuk mencapai suatu penyelesaian. Mulai dari yang sederhana dan mudah diatasi hingga yang kompleks dan menantang, teka-teki menjadi salah satu cara untuk mengasah cara kita berpikir.

Ketika sudah mendapatkan jawaban atas teka-teki, kita juga akan merasakan perasaan bangga dan kepuasan yang luar biasa. Selain itu, teka-teki juga dapat memberikan kita beberapa manfaat yang mungkin banyak dari kita jarang sadari.

Dilansir dari laman Smile and Learn, Sabtu (30/12/2023), dengan menjawab teka-teki, kita mendapatkan manfaat seperti pengembangan keterampilan berpikir kritis, peningkatan keterampilan pemecahan masalah, pengembangan kreativitas, peningkatan memori dan konsentrasi, serta meningkatkan kepercayaan diri.

Oleh karena itu, Okezone telah merangkum 20 teka-teki sulit yang dilansir melalui laman Reader's Digest. Perlu dicatat, bahwa jawaban dari teka-teki ini akan disertakan di akhir artikel ini.

Teka-teki

1. Saya berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Aku tak punya tubuh, tapi aku menjadi hidup karena angin. Aku ini apa?

Teka-teki ini bertujuan untuk menipu kamu agar berpikir tentang telinga dan mulut. Kamu mendapat sedikit petunjuk tentang angin untuk mendorong kamu berpikir luas dan menghindari yang literal.

2. Anda mengukur hidup saya dalam hitungan jam dan saya melayani Anda dengan kadaluwarsa. Saya cepat ketika saya kurus dan lambat ketika saya gemuk. Angin adalah musuhku.

Teka-teki ini ingin membuat kamu tersandung dengan memberi kamu detail dari setiap sudut. Petunjuk besarnya muncul di akhir bersama angin. Angin apa yang paling mengancam? Kamu harus meregangkan otakmu untuk menghasilkan sesuatu yang kecil dan tidak terduga.

3. Saya punya kota, tapi tidak punya rumah. Saya punya gunung, tapi tidak ada pohon. Saya punya air, tapi tidak ada ikan. Aku ini apa?

Teka-teki ini akan membingungkan kamu dan membuat kamu fokus pada hal-hal yang hilang: rumah, pohon, dan ikan. Kamu mungkin mengira perlu memikirkan sesuatu yang tidak bernyawa.

4. Apa yang terlihat pada pertengahan bulan Maret dan April yang tidak dapat dilihat pada awal atau akhir bulan tersebut?

Teka-teki ini bekerja dengan mencoba membuat kamu berpikir tentang cuaca atau hari libur atau acara lain yang terkait dengan kalender. Untuk melakukannya dengan benar, kamu sebenarnya perlu menjadi super literal.

5. Anda melihat sebuah perahu penuh dengan orang. Kapal itu belum tenggelam, tetapi ketika Anda melihat lagi, Anda tidak melihat satu orang pun di atas kapal tersebut. Mengapa?

Teka-teki sulit seperti ini memang rumit karena sepertinya mengundang pemikiran yang lugas dan logis. Kamu mungkin mendapatkan jawaban seperti “mereka semua berada di bawah dek” atau “melompat ke laut”. Namun kamu perlu fokus pada kata “lajang” dan memikirkan arti lainnya.

6. Kata apa dalam bahasa Inggris yang mempunyai fungsi sebagai berikut: “The first two letters signify a male, the first three letters signify a female, the first four letters signify a great, while the entire world signifies a great woman. What is the word?”

Ini sulit karena membuat kamu berpikir tentang gender dan perbedaannya. Kamu harus memikirkan satu kata yang dapat menampung kata lainnya. Sangat mudah jika kamu memikirkannya!

7. Kata bahasa Inggris apa yang memiliki tiga huruf ganda berturut-turut?

Hal ini sangat mustahil, tetapi gunakan fakta yang kamu ketahui tentang bahasa Inggris untuk memahaminya. Pertama, pikirkan kata-kata dengan vokal ganda. Dan kamu harus tahu bahwa ini mungkin merupakan kata majemuk. Huruf pertama dan terakhir dari gabungan kata tersebut akan membentuk satu set huruf ganda. Sekarang, hancurkan saja otakmu!

8. Saya berasal dari tambang dan selalu dikelilingi oleh kayu. Semua orang memanfaatkanku. Aku ini apa?

Gagasan tentang tambang mungkin membawa kamu memikirkan ke arah batu bara atau berlian. Detail kayu adalah petunjuk terbaik kamu. Teka-teki ini sulit, tapi kayu mungkin bisa menuntunmu untuk memecahkannya.

9. Apa yang hilang begitu Anda menyebutkan namanya?

Teka-teki sulit seperti ini mengharuskan kamu berpikir logis atau lugas. Pada saat yang sama, ia menggunakan metafora konseptual dengan gagasan tentang sesuatu yang menghilang. Jawabannya tampaknya sangat sederhana, tetapi kamu tidak akan mudah menemukan jawabannya!

10. Bagaimana angka empat bisa menjadi setengah dari lima?

Kamu mungkin mulai mengerjakan pecahan yang rumit, tetapi teka-teki sulit seperti ini terkadang lebih berkaitan dengan permainan kata daripada menghitung angka. Berpikirlah secara harfiah dan jawabannya mungkin muncul tepat di depan mata kamu.

11. Saya punya kunci, tapi tidak ada kunci dan ruang, dan tidak ada kamar. Anda boleh masuk, tetapi Anda tidak bisa keluar. Aku ini apa?

Yang ini menipumu dengan membuat kamu memikirkan ruang yang bisa dimasuki. Kemudian kamu akan menggabungkannya dengan ruang tanpa ruangan yang tidak dapat kamu tinggalkan. Kamu bahkan mungkin terpaku pada kunci-kunci itu. Di situlah kamu harus berpikir. Pikirkan tentang kata itu. Apa arti lain dari “kunci”, terutama yang tidak memerlukan gembok?

12. Apa yang basah saat dikeringkan?

Pertanyaan ini memiliki jawaban yang sederhana meskipun membingungkan sebagian besar orang yang mencoba mencari tahu. Basah dan kering sepertinya harus selalu bertolak belakang, sehingga bisa saja kamu tersandung. Bayangkan sebuah benda yang dapat, ahem (petunjuk!) menyerap atau keduanya.

13. Berapa banyak huruf dalam alfabet?

Beberapa teka-teki sulit membuat kamu tersandung karena mengarahkan kamu ke jawaban termudah terlebih dahulu. Kamu mendapatkannya dengan mudah, bukan? Kamu pasti akan menjawab dua puluh enam, jika kamu berbicara alfabet. Tidak secepat itu. Coba lihat lagi dan jadilah super sederhana dan lugas.

14. A adalah saudara laki-laki B. B adalah saudara laki-laki C. C adalah ayah dari D. Lalu bagaimana hubungan D dengan A?

Teka-teki mencoba mengarahkan pemikiran kamu ke berbagai arah. Cobalah untuk tetap jelas dan ikuti saja logikanya. Menggunakan huruf sebagai pengganti nama seperti “Paman Bob” atau “Bibi Linda” membuat hubungan yang lugas menjadi sulit.

15. Ini milik kamu, tapi semua orang menggunakannya.

Kunci dari teka-teki ini adalah memikirkan hal lain selain objek sebenarnya. Gunakan keterampilan berpikir kritis kamu untuk mendapatkan konsep yang satu ini.

16. Pertama kamu makan aku, lalu kamu dimakan. Aku ini apa?

Teka-teki yang sulit membuat kamu terbiasa memikirkan metafora dan konsep. Ini adalah teka-teki sederhana dan berpikirlah secara literal untuk mendapatkan solusinya. Tapi tanyakan pada diri kamu siapa atau apa jawabannya itu.

17. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years?

Kali ini, teka-teki ini harus ditanyakan dan dijawab dengan bahasa Inggris agar masuk ke dalam logika. Saat ini, kamu mungkin sudah mengetahui bahwa teka-teki angka jarang melibatkan matematika.

18. Apa yang bisa kamu pegang di tangan kananmu, tapi tidak pernah di tangan kirimu?

Mungkin jika kita melihat tangan kamu sendiri, itu mungkin memberimu petunjuk berdasarkan logika.

19. Bagaimana kamu bisa secara fisik berdiri di belakang ayahmu sementara dia berdiri di belakangmu?

Untuk teka-teki yang sangat rumit seperti ini, sebaiknya kamu memetakan hubungan fisik di kepala kamu. Teka-teki ini bekerja dengan menipu kamu agar berpikir tentang kemustahilan.

20. Apa yang bisa naik ke cerobong asap saat turun tetapi tidak bisa turun ke cerobong asap saat naik?

Cobalah untuk berpikir out of the box untuk yang satu ini. Ini mungkin bukan sesuatu yang biasa kamu temukan di cerobong asap.