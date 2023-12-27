Advertisement
Apa Itu Sempro? Ini Cara Membuatnya

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:24 WIB
Apa Itu Sempro? Ini Cara Membuatnya
Apa itu sempro? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Buat kamu yang sedang menjelang semester akhir, sebelum membuat skripsi, kamu akan menghadapi Seminar Proposal, atau yang sering disingkat sebagai Sempro. Apa itu Sempro?

Sempro merupakan salah satu tahapan penting dalam perjalanan penelitian atau tugas akhir mahasiswa. Sempro biasanya dilakukan sebelum penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi sebagai bentuk presentasi proposal penelitian.

Seminar Proposal adalah suatu kegiatan presentasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utama dari Sempro adalah untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan penguji terkait rencana penelitian yang diajukan. Dilansir dari laman universitas 123, Rabu (27/12/2023) berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam pembuatan Seminar Proposal.

 

Cara Membuat Sempro

 

1. Pemilihan Judul

Pilihlah judul yang relevan dengan bidang penelitian anda. Judul sebaiknya mencerminkan pokok permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang akan anda lakukan.

2. Penyusunan Pendahuluan

Jelaskan latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, dan jelaskan urgensi atau pentingnya penelitian yang akan anda lakukan. Sertakan juga tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan.

3. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Tentukan rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Sertakan juga tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian yang anda lakukan.

4. Kerangka Teori

Sajikan kerangka teori yang mendukung penelitian anda. Jelaskan konsep-konsep dasar dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan Anda teliti.

