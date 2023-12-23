Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Tips Kuliah dan Bekerja di Australia ala Influencer Erick Octavian

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |15:15 WIB
Ini Tips Kuliah dan Bekerja di Australia ala Influencer Erick Octavian
Ini tips kuliah dan bekerja di Australia ala influencer Erick Octavian (Foto: Instagram)
SYDNEY - Buat kamu yang berencana kuliah, bekerja, dan hidup di Australia, tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik finansial, fisik, dan mental. Influencer Erick Octavian yang dikenal dengan nama @vianzo, seorang influencer dan konten kreator memberikan tips serta bekal untuk kamu saat kuliah, bekerja, dan tinggal di Australia.

Dikutip dari akun Instagram miliknya, Sabtu (23/12/2023), selain membagikan keindahan Sydney, dia juga memberikan wawasan mendalam mulai dari persiapan sebelum ke Australia hingga tips dan trik untuk studi, bekerja, dan hidup di negeri Kanguru. Erick Octavian merupakan seorang lulusan diploma web development.

 

Semula, dia mengikuti kursus bahasa Inggris di Manly Beach Sydney. Pengalaman ini bukan hanya sekadar langkah praktis untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk menghadapi kehidupan di Australia.

Tips Pendidikan di Australia

Melalui konten-kontennya di Instagram, Erick Octavian bukan hanya seorang pemberi inspirasi tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi ribuan pengikutnya. Ia membagikan tips berguna seputar pendidikan di Australia, dari pemilihan kursus hingga strategi efektif dalam belajar. Dengan pengalaman pribadinya, Erick memberikan wawasan yang bernilai bagi mereka yang tengah merencanakan pendidikan di negeri ini.

Tips Kerja di Australia

Bagi mereka yang bercita-cita untuk bekerja di Australia, Erick Octavian juga memberikan tips dan trik berharga. Mulai dari membangun resume yang menonjol hingga menghadapi wawancara pekerjaan, kontennya tidak hanya memotivasi tetapi juga memberikan panduan praktis untuk bersaing di dunia kerja Australia.

Tips Tinggal di Australia

Erick Octavian tidak hanya menampilkan gambaran kehidupan sehari-hari yang indah di Australia tetapi juga menceritakan realitas dan tantangan yang dihadapinya. Melalui @vianzo, Erick membuka jendela kehidupannya, memberikan gambaran jujur tentang bagaimana mengatasi tantangan hidup di negeri asing. Dari transportasi, gaya hidup hingga tempat-tempat menarik, semua aspek kehidupan di Australia tersaji dalam keseharian Erick.

